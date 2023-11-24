Edirne'de sezon sona erdi: Çiftçinin umudu bir sonraki hasat mevsimine kaldı

Yayınlanma: 24.11.2023 - 11:56

Güncelleme: 24.11.2023 - 11:56

Edirne’de üreticilerin tarlalarını sürerek yoğun mesai harcadığı ve günler öncesinde başlayan buğday ve arpa ekim sezonu sona erdi. Edirne Bosnaköy’de ve kent genelinde birçok çitçi yaklaşık 1 ay boyunca tarlalarında çalışarak tohumu toprakla buluşturdu. Çitçiler ilk iş olarak tarlalarını traktör yardımıyla sürerek ardından iş makineleri ile tohum ve gübreleri tarlaya ekti. Bu yıl yağışların yetersiz olduğunu ifade eden üreticiler, önümüzdeki hasat döneminde yüksek rekolte almayı hedeflediklerini belirtti.

“TOHUMUMUZ TOPRAĞA KARIŞTI”

Hava şartlarından dolayı buğday ekiminde biraz geç kaldıklarını ifade eden üreticilerden Mehmet Pirinçi, son günlerde yağan yağmurlarla birlikte ekim yaptıklarını belirterek, “Buğday tohumu ekimi için biraz geç kaldık. Son günlerde yağan yağmur yağışıyla birlikte ekim yapıyoruz. Buğday ekimi şu an iyi gidiyor, bizler de son ekimi yapıyoruz. Şu anda yağış aldığımızdan dolayı ekimimizi de yaptık ve bu nedenle çitçinin yüzü gülüyor. Tohumumuz toprağa karıştı. Son yağışlar buğdaya çok iyi geldi” dedi.