Edis'den Dua Lipa açıklaması: İnsanın milliyetçi duyguları kabarıyor

Kosova’nın başkenti Priştine’de düzenlenen Sunny Hill Festivali'nde ünlü isimler sahne aldı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Edis, festivalin açılışını yaptı. Edis, dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa’dan hemen önce sahneye çıktı.

Paylaşılan görüntülerde Dua Lipa, Edis’e “İlk defa mı bu festivale katılıyorsun? Harika görünüyorsun. Böyle bir kalabalığa karşı ilk sahnen heyecan verici olmalı” dedi.

Edis’in “Türkiye’ye gelmeni çok isterim” sözlerine Lipa, “Çok yakında geleceğim, gelmek için can atıyorum” yanıtını verdi.

Kosova'dan sonra Yenikapı Festivali'nde yer alan Edis o an yaşadıklarını anlattı. Edis, “Kosova’daki festival, güzel ve heyecanlıydı. Beklediğimizden daha iyi geri dönüşler aldık ve gururlandım. Dua ile kulislerimiz beraberdi, konuştuk. Samimi ve sıcak biri... Dua Lipa sevenler adına onu ülkemize davet ettim. Bu arada festivalde sahneye çıktığım anda Türkler kadar yabancıları da gördüm. Bu tarz durumlarda insanın milliyetçi duyguları kabarıyor. Artık buralardan Coachella Festivali’ne gideriz” dedi.