Edward Norton’ın Pocahontas’ın soyundan geldiği ortaya çıktı

05 Ocak 2023 Perşembe, 06:51

Madeline Halpert | BBC News, New York

Getty Images Ünlü aktör Pocahontas’ın soyundan geldiğini PBS kanalındaki Finding Your Roots (Kökenlerini Bulmak) adlı programda öğrendi

Aktör Edward Norton, çocukluğunda ailesinden Amerikan yerlisi Pocahontas’ın akrabaları olduğuna dair hikayeler duysa da bunların söylenti olduğunu düşünüyordu.

Fakat ABD kanalı PBS’teki Finding Your Roots (Kökenlerini Bulmak) adlı programda, bunun gerçek olduğunu öğrendi.

Programın tarihçisi Henry Louis Gates Jr. “Pocahontas senin 12. dereceden büyükannen” dedi.

Her hafta yayınlanan programda, ünlülerin kökenleri araştırılıyor.

Salı günü yayınlanan yeni sezonun ilk programında Norton, bir yerli kabilesinin lideri olan Şef Powhatan’ın kızı Pocahontas’ın soyundan geldiğini öğrendi.

Pocahontas 5 Nisan 1614’te Virginia’nın Jamestown kentinde kolonici John Rolfe ile evlendiğinde, Shakespeare daha ölmemişti.

Pocahontas Mart 1617’de, Rolfe ise ondan beş yıl sonra öldü.

Dr. Linwood Custalow ve Angela Daniel’ın 2007’de yayımladığı The True Story of Pocahontas: The Other Side of History (Pocahontas’ın Gerçek Hikayesi: Tarihin Diğer Tarafı) adlı kitapta Pocahontas’ın kaçırılıp John Rolfe ile evlendirilmeden önce Kocoum adlı bir yerliyle evli olduğu ve bir çocuğunun bulunduğu yer alıyordu.

Smithsonian Ulusal Amerikan Yerlileri Müzesi’ne göre bu kitaptaki bilgiler hem sözlü hem de yazılı tarihsel belgelerle destekleniyor.

Norton’un bu bilgiyi öğrendiği anlar, sunucu Gates’in Twitter hesabında da paylaşıldı.

https://twitter.com/HenryLouisGates/status/1610018224313073664

Tarihe ilgi duyan ve daha önce kendi kökenlerine dair de araştırmalar yapan Fight Club filminin oyuncusu, bunu öğrendiğinde şaşırdı.

Fakat bu, Norton’un şaşırdığı tek bilgi değildi.

Gates, atalarının köle sahibi olduğunu da söyledi.

Üçüncü büyük büyük babası yedi köle sahibiydi. Bunlar 55 yaşında bir adam, 37 yaşında bir kadın ve yaşları 10, 9, 8, 6 ve 4 olan beş kız çocuğuydu.

Gates “Bunu öğrenmek sana ne hissettiriyor” diye sorduğunda Norton “Özetle rahatsız edici” dedi ve ekledi:

“Herkes böyle bir şeyden rahatsız olmalı.

“Bu, ülkemizin tarihi üzerine yeniden düşünmemizi sağlamalı ve buna itiraz etmeliyiz.

“Sekiz yaşında köle ifadesini duyunca insan yaşamak istemiyor.”