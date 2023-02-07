Efsane su böreğinin en kolay yapılış şekli.. Üstelik fırına da gerek yok

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 22:02

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 22:17

Genel olarak börek fırında yapılan bir hamur işi. Ancak fırın temizliği bazen can sıkabiliyor. Tavada börek yapmakta mümkün. Lezzetli börek yaparken bilmeniz gereken harika bir tarifi sizler için derledik;

Malzemeler

2 tane hazır yufka

Sosu İçin Malzemeler

2 tane yumurta

100 gram tereyağı

İç Harcı İçin Malzemeler

2 tane patates

1 tane kuru soğan

1 su bardağı yağlı peynir

1/2 su bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Üzeri İçin Malzemeler

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Su

Yapılışı

*İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun ve rendeleyin.

*Ardından suyunu iyice sıkın.

*Soğanı yemeklik doğrayın.

*Sıvı yağ eklediğiniz tavada önce soğanı ardından patatesleri ekleyerek kavurun.

*İyice kavrulduktan sonra arzu ettiğiniz ölçüde baharat ekleyin ve ocaktan alın.

*Ardından soğumaya bırakın.

*Soğuyan iç harcın üzerine tercih ettiğiniz kaşar, tulum, küflü veya lor peyniri ekleyin ve iyice karıştırın.

*Sosu için olan yumurta ve eritilmiş tereyağını bir kase içerisinde iyice çırpın.

*Yufkalardan ilkini geniş bir alan açın.

*Fırça yardımıyla her yerine sosunuzdan sürün ve uzunlamasına iç harcınızdan yayın.

*Rulo şeklinde sarın.

*Tereyağı ile yağladığınız tavanın ortasına gül böreği gibi sararak yerleştirin.

*Diğer yufkaya da aynı işlemi yaptıktan sonra tavadaki yufkanın çevresine dolayın.

*Böreğin üzerine çok az geçecek şekilde su dökün ve 3 dakika bekleyin.

*Ardından suyu hemen süzün.

*Daha sonra fırça yardımıyla böreğin her yerine sıvı yağ sürün.

*Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte nar gibi kızarana dek altlı üstlü pişirin.

BÖREK PİŞİRİRKEN BİLMENİZ GEREKENLER

Tarifsiteniz.com'da aktarılanlara göre; Tavada yapılan böreğin lezzetli olması için iç malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Kullanılacak patatesin taze olmaması ve filizlenmemiş olması gerekiyor.

Börek yapılacak yufkanın mutlaka taze olması gerekiyor. Taze olmayan yufka pişme aşamasında dağılabilir.