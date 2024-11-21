Ege Karabenli, Mr. World'de Türkiye'yi zeybek kıyafetiyle temsil etti

Yayınlanma: 21.11.2024 - 15:31

Güncelleme: 21.11.2024 - 15:31

Bu yıl Vietnam’da düzenlenen Mr. World Erkek Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi, 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli temsil ediyor. Dünya genelinden erkek modellerin katıldığı yarışmada, katılımcılar farklı etaplarda sergiledikleri performanslarla değerlendiriliyor.

Ege Karabenli, yarışma öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanını şu sözlerle dile getirmişti:



“Ulusal kostümlerimizin sergilendiği bir gösteri olacak, kesinlikle kaçırmayın. Sürpriz bir kostümle geliyorum.”







ZEYBEK KIYAFETİYLE SAHNEDEYDİ

'En İyi Ulusal Kostüm' etabında Karabenli, Batı Anadolu’nun kültürel mirası olan geleneksel zeybek kıyafetiyle sahneye çıktı. Etkileyici bir performans sergilese de ilk 20’ye girmeyi başaramadı.







Zeybek, Batı Anadolu’ya özgü bir halk oyunu ve kültürel bir figür olarak biliniyor. Osmanlı döneminde Batı Anadolu’da yaşayan ve yiğitlikleriyle tanınan silahlı halk kahramanlarına da ‘zeybek’ deniliyordu.

BÜYÜK FİNAL 23 KASIM’DA

Yarışmanın büyük finali, 23 Kasım’da Vietnam’ın Phan Thiet şehrinde gerçekleştirilecek. Ege Karabenli’nin yarışmadaki performansı, ülkemiz adına gururla takip ediliyor.