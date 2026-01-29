Egzersizde zamanlama tartışması: En verimli saat gerçekten var mı?

Spor yapanların en sık tartıştığı konulardan biri egzersizin hangi saatte daha verimli olduğu. Kimi sabah aç karnına yapılan antrenmanın yağ yakımını artırdığını savunurken, kimi akşam saatlerinde kas gücünün ve dayanıklılığın zirveye çıktığını öne sürüyor. Peki bilim bu konuda ne söylüyor? Gerçekten “en doğru saat” var mı?

SABAH EGZERSİZİ: YAĞ YAKIMI VE DİSİPLİN AVANTAJI

Uzmanlara göre sabah saatlerinde yapılan egzersiz, özellikle yağ yakımı açısından avantaj sağlayabiliyor. Kortizol hormonunun sabah yüksek olması, vücudun enerji kullanımını artırabiliyor. Ayrıca sabah sporunun gün boyu metabolizmayı hızlandırdığı ve düzenli alışkanlık kazanmayı kolaylaştırdığı belirtiliyor.

AKŞAM SAATLERİ: GÜÇ VE PERFORMANS ZİRVEDE

Araştırmalar, vücut ısısının ve kas esnekliğinin öğleden sonra ve akşam saatlerinde arttığını gösteriyor. Bu da ağırlık antrenmanı ve yüksek yoğunluklu egzersizlerde performansın yükselmesine katkı sağlıyor. Akşam saatlerinde sakatlanma riskinin de nispeten daha düşük olduğu ifade ediliyor.

BİYOLOJİK SAAT HERKESTE FARKLI

Bilim insanları, egzersiz verimliliğinin büyük ölçüde bireyin biyolojik saatine bağlı olduğuna dikkat çekiyor. “Sabah insanı” olan bireyler erken saatlerde daha verimli çalışırken, “gece kuşları” için akşam antrenmanları daha etkili olabiliyor. Bu nedenle tek bir ideal saatten söz etmek mümkün görünmüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Spor ve sağlık uzmanları, egzersizin saatinden çok sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu vurguluyor. Düzenli yapılan ve kişinin yaşam tarzına uyum sağlayan antrenmanların, günün hangi saatinde yapıldığından bağımsız olarak sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığı belirtiliyor.