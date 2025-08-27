Ekosistem alarmı: Kuşların bir kısmı cinsiyet değiştiriyor

Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, yabani kuşların küçük bir bölümünde beklenmedik bir biyolojik değişim tespit etti. Bulgulara göre, bazı yabani kuş türlerinde bireylerin yaklaşık yüzde 6’sı yaşamlarının bir döneminde cinsiyet değiştiriyor.

Araştırmacılar, bu durumun arkasında çevresel kirliliğin olabileceği görüşünde. Özellikle endüstriyel atıklar, tarım ilaçları ve plastik kirliliğinin suya ve toprağa karışarak hormon bozucu etkilere yol açtığı düşünülüyor. Bu kimyasallar, kuşların hormonal sistemlerini etkileyerek dişiden erkeğe ya da erkekten dişiye geçişi tetikleyebiliyor.

Bilim insanları, normal şartlarda kuşlarda cinsiyetin genetik olarak belirlendiğini, ancak çevresel faktörlerin bu dengede şaşırtıcı değişimlere yol açtığını vurguluyor. Uzmanlara göre bu bulgular, yalnızca kuş popülasyonlarını değil, genel olarak ekosistem dengesini de tehdit ediyor.

Avustralyalı araştırmacılardan Dr. Emily Rogers, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Gözlemlediğimiz cinsiyet değişimleri, kuş türlerinin üreme başarısını doğrudan etkileyebilir. Eğer kirlilik bu değişimin ana nedeni ise, gelecekte bazı türlerin soyları ciddi risk altına girebilir.”

Araştırma, doğada uzun vadeli ekolojik sonuçların ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Bilim insanları, daha kapsamlı çalışmalarla hangi kimyasalların bu biyolojik değişime yol açtığını netleştirmeyi hedefliyor.