Ekran bağımlılığı zihinsel kapasiteyi düşürüyor

Antalya'da düzenlenen bir sağlık kongresinde açıklamalarda bulunan Keskin, dijital teknolojilerin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ancak kontrolsüz ve uzun süreli ekran kullanımının beyin sağlığı açısından önemli riskler taşıdığını ifade etti.

Dünya genelinde yaşam süresinin uzamasıyla birlikte beyin sağlığının her zamankinden daha fazla önem kazandığını dile getiren Keskin, "Beyni ileri yaşlara sağlıklı bir şekilde taşıyabilmek, hem yaşam kalitesini hem de bireyin toplumsal hayata aktif katılımını doğrudan etkiliyor." dedi.

Sağlık Bakanlığının sağlıklı yaşlanma ve toplum sağlığını önceleyen projeler yürüttüğünü hatırlatan Keskin, buna karşın toplumda beyin sağlığına yeterli önemin verilmediğini vurguladı.

AŞIRI EKRAN KULLANIMI DİKKAT VE ÖĞRENMEYİ ZAYIFLATIYOR

Ekran bağımlılığının özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine dikkat çeken Keskin, bu alanda yapılan çok sayıda bilimsel çalışmanın benzer sonuçlara işaret ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Ahmet Onur Keskin, "Ekran kullanan çocuk ve gençlerde dikkat eksikliği daha sık görülüyor, zihinsel kapasiteleri yaşıtlarına göre belirgin şekilde düşüyor. Okul başarıları ciddi oranda azalıyor ve potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önünde önemli bir engel oluşuyor. Ekranları mümkün olduğunca hayatımızdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Tamamen mümkün olmasa da yapılabildiği ölçüde ekranları bir kenara koymak, özellikle çocuklar ve gençler için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanımının da yüz yüze iletişimi azalttığını belirten Keskin, bunun zihinsel süreçleri ve sosyal becerileri olumsuz etkilediğini belirtti.

DİYABET VE HİPERTANSİYON BEYNİ ERKEN YAŞLANDIRIYOR

Sigara, alkol ve madde bağımlılıklarının da beyin sağlığını etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığına anlatan Keskin, özellikle diyabet ve hipertansiyonun nörolojik hastalıklarla çok yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkati çeken Keskin, "Özellikle 30'lu yaşlardan itibaren herkesin yılda en az bir kez tansiyonunu ölçtürmesi çok önemli. Yüksek tansiyon beynimizi doğrudan etkiliyor. Demans ve Alzheimer gelişimini kolaylaştırdığı gibi beyin kanaması gibi son derece ciddi tablolara da yol açabiliyor. Diyabet ise yüksek kan şekeri düzeyleri nedeniyle beynin yaşlanma sürecini belirgin şekilde hızlandırıyor." diye konuştu.

KAFA TRAVMALARINDA BİLİNÇSİZ MÜDAHALE HAYATİ RİSK TAŞIYOR

Kafa travmalarının da beyin sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Keskin, kazalar sonrası yapılan bilinçsiz müdahalelerin kalıcı hasarlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kazalarda kafa travması yaşayan kişilerde boyun omurlarında kırık olabileceğini hatırlatan Keskin, "Bu kişileri bilinçsizce oynatmak omurilik hasarına, kalıcı felce hatta ölüme yol açabilir. Olay yerinde yapılması gereken en doğru şey, profesyonel ekiplerin müdahalesini beklemektir." dedi.

Beyin sağlığının korunmasında yaşam tarzının belirleyici olduğuna dikkati çeken Keskin, düzenli fiziksel aktivite, zihinsel uğraşlar ve aktif sosyal yaşamın beyin direncini artırdığını sözlerine ekledi.