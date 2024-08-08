Ekranların sevilen yüzü Derya Baykal 'Terzi Firdes' rolüyle setlere dönüyor

Yayınlanma: 08.08.2024 - 13:28

Güncelleme: 08.08.2024 - 13:28

Usta oyuncu Derya Baykal, Ordu'nun Ünye ilçesinde çekilen "Aşkın Dünkü Çocukları" filminde kamera karşısına geçti.

Filmde, Hülya Avşar'ın "İsabel", Uğur Yücel'in ise "Arif" karakterlerine hayat verdiği projede, Baykal "Terzi Firdes" rolüyle dikkat çekiyor.

Film, 1975 yılında Ünye sahilinde iki genç aşık olan İsabel ve Arif'in hikayesiyle başlayıp günümüze uzanan bir anlatıma sahip. Baykal'ın canlandırdığı Terzi Firdes karakteri, filmde önemli bir rol oynayarak hikayeye derinlik katıyor.

Seyircileri uzun yıllar ekran başına kilitleyen televizyon programları ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Derya Baykal, Ünye'deki çekimlerde halkın büyük sevgisiyle karşılandı. Çekimlerin ardından, Baykal'ın yeni yayın döneminde projelerden gelen teklifler üzerinde değerlendirme yapacağı öğrenildi. Bu durum, Baykal'ın kariyerine yeni bir yön verebileceğini işaret ediyor.