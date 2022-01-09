'Maske'nin altından Derya Baykal çıktı: 'Ağaç olmaktan gurur duydum...'
FOX TV'nin hedef gösterilen ve RTÜK incelemesine tabi tutulan yarışması 'Maske Kimsin Sen?'in 3. bölümünde, maskenin altından tiyatro sanatçısı Derya Baykal çıktı. İki haftadır yarışmada ağaç kostümüyle yer alan Baykal, "Ağaç olmaktan gurur duydum. Ağacı sevin. Ağaca sarılın" ifadeleriyle izleyenlere mesaj verdi.
RTÜK'ün hakkında inceleme başlatacağını duyurmasıyla gündeme oturan "Maske Kimsin Sen?" yarışmasının 3. bölümünde, 'ağaç' maskesinin altındaki isim belli oldu.
Sosyal medyanın en çok konuşulanlar listesi TT'de uzun süre kalan programda, maskenin altından ünlü tiyatro sanatçısı Derya Baykal çıktı.
Yarışmanın sonunda maskesini çıkaran ve yüzünü gösteren Baykal, "Ağaç olmaktan gurur duydum. Ağacı sevin. Ağaca sarılın" ifadeleriyle izleyenlere mesaj verdi.
Maskenin altındaki ünlü Derya Baykal! ?????????? #MaskeKimsinSen pic.twitter.com/FxpHZp5nDp— MEDYAPIM (@medyapimresmi) January 8, 2022
Sunuculuğunu Deniz Tansel Öngel’in yaptığı “Maske: Kimsin Sen?’’ yarışma programında; jürideki Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol 'dedektif olarak maskelerin arkasındakileri tahmin etmeye çalışıyor.
NE OLMUŞTU?
Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.
Yarışmada maskelerin çok korkutucu olduğu ve pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istenmişti. Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alınmıştı.
RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI
Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli program hakkında inceleme başlatacağı duyurulmuştu. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta, program hakkında inceleme başlatılacağını söylemişti.
Programda ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.
Yarışmanın yayınlandığı ülkeler arasında, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kamboçya, Brazilya, Şili, Çin, Danımarka, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Litvanya, Meksika, Panama, Filipinler, Romanya, Portekiz, Peru, Rusya, İsveç, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Vietnam yer alıyor.
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