Ekranların yeni dizisinden müjde: Yayın tarihi belli oldu...

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’lı Çirkin dizisinin yayın tarihi belli oldu. Star TV ekranlarında yayımlanacak olan dizi 29 Mart’tan itibaren pazar akşamları ekranlardaki yerini alacak.

Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak dışında Nur Sürer, Çetin Tekindor, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker gibi isimleri buluşturan dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak oturuyor.

Dizi, küçük yaşta ailesini kaybeden ve zorlu bir hayatın içinde büyüyen Meryem Tunalı’nın çarpıcı hikayesini ekrana taşıyor. Tüm Türkiye’nin tanıdığı Meryem’in gizemli kayboluşuyla başlayan dizi, bir mahalleden doğan büyük bir dönüşümün ve sarsıcı bir aşkın izini sürüyor. Kalbinde yıllarca tek bir sevdayı taşıyan Meryem’in yolu, aradan geçen yılların ardından artık güç, para ve ihtirasla şekillenmiş bir adam olan Kadir’le yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma sadece yarım kalmış bir aşkın hikayesi değildir. Geçmişin sırları, bastırılmış öfkeler ve büyük hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Meryem ile Kadir kendilerini güç savaşlarının ortasında bulur.