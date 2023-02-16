El açması tadında olmasını sağlıyor.. Börek yaparken denemelisiniz
El açması tadında börek yapmak sanıldığı kadar zor değildir. İşte böreğin çok daha lezzetli olmasını sağlayan yöntemler
Börek en sevilen hamur işlerindendir. Börek pişirirken bu püf noktaları uygulayın. Şimdi sizlerle paylaşacağımız 2 harika tarif sayesinde el açması tadında börekler pişirebileceksiniz.
HAZIR YUFKAYLA YAPILAN PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ
İlk olarak hazır yufkayla yapılan peynirli börek tarifini paylaşacağız; İşte peynirli börek tarifimizle ilgili bilmeniz gerekenler
2 adet yufka
• 1/2 kahve fincanı eritilmiş tereyağı
• 3 kahve fincanı beyaz peynir
• 1 kahve fincanı ılık süt
• 1 yumurta
• Yarım demet maydanoz
• 1/2 su bardağı zeytinyağı
Peynirli Börek Tarifinin Yapılışı:
• Yufkalar kesilerek 4 eşit parçaya bölünür, elde edilen 8 parça yufka eritilmiş tereyağı ile yağlanır.
• Peynir, kıyılmış maydanoz, yumurta ve süt karıştırılarak bulamaç kıvamında harç hazırlanır.
• Bu harç, kesilip yağlanmış yufka parçalarının geniş kenarlarına yayılır.
• Yufkalar harç ile birlikte fazla sıkmadan sarılır ve açılmaması için uç kısımları hafifçe ıslatılır.
• Sarılan börekler bir kaba yan yana dizilir, 10 dakika bu şekilde bırakılır.
• Tavaya 1/2 su bardağı zeytinyağı konarak ateşe oturtulur.
• Yağ kızınca börekler şekilleri bozulmadan tavaya konur ve her iki yanında kızartılır.
• Pişen böreklerin yağı iyice süzülüp, servis tabağına alınır ve sıcak sıcak servis yapılır.
• Afiyet olsun...
Püf Noktası:
• Bu tarifi aynı şekilde yaparak fırında da pişirebilirsiniz.
• Yufkanın üzerine yumurta sürüp, susam ya da çörekotu da serpebilirsiniz.
• 175 derece fırında 25-30 dakika kadar alt üst kızarana kadar da pişirilebilir.
HAZIR YUFKAYLA YAPILAN PATATESLİ BÖREK TARİFİ
İkinci börek tarifimiz ise hazır yufkayla yapılan patatesli börek tarifi; Patatesleri iyi haşlayın ve oda sıcaklığına geldikten sonra harç olarak uygulayın. Yufkalarınızın böylelikle dağılmasını önlemiş olursunuz.
3 adet yufka
200 gram lor peyniri
3 adet orta boyda haşlanmış patates
1 tatlı kaşığı pul biber
Çay kaşığının ucuyla tuz ve karabiber
Çıtır Börek Sosu için:
1 yumurta
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
Az Yağlı Patatesli Börek Yapılışı;
*Sosu için gereken tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
*Patatesli iç harcı için sıcakken kabuğunu soyduğunuz patatesleri çatal ya da patates ezici yardımıyla ezdikten sonra lor peyniri, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.
*Yufkaları mutfak tezgahına açın üzerine bir yumurta fırçasıyla hazırladığınız sostan sürün.
*Sekiz eşit parçaya ayırın yufkalarınızı, geniş kısımlarına iç harçtan koyup sigara böreği gibi sarın.
*Aynı işlemi tüm yufkalara uygulayın.
*Hazırladığınız yufkaları yağlı kâğıt serili tepsinin içerisine koyup üzerine çırpılmış yumurta sarısı ve çörek otu koyun
*180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
*Yanına sıcacık çay ile servis edebilirsiniz afiyet olsun.
DERLEME: CUMHURİYET
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