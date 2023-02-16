El açması tadında olmasını sağlıyor.. Börek yaparken denemelisiniz

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 22:46

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 22:46

Börek en sevilen hamur işlerindendir. Börek pişirirken bu püf noktaları uygulayın. Şimdi sizlerle paylaşacağımız 2 harika tarif sayesinde el açması tadında börekler pişirebileceksiniz.

HAZIR YUFKAYLA YAPILAN PEYNİRLİ BÖREK TARİFİ

İlk olarak hazır yufkayla yapılan peynirli börek tarifini paylaşacağız; İşte peynirli börek tarifimizle ilgili bilmeniz gerekenler

2 adet yufka

• 1/2 kahve fincanı eritilmiş tereyağı

• 3 kahve fincanı beyaz peynir

• 1 kahve fincanı ılık süt

• 1 yumurta

• Yarım demet maydanoz

• 1/2 su bardağı zeytinyağı





Peynirli Börek Tarifinin Yapılışı:





• Yufkalar kesilerek 4 eşit parçaya bölünür, elde edilen 8 parça yufka eritilmiş tereyağı ile yağlanır.

• Peynir, kıyılmış maydanoz, yumurta ve süt karıştırılarak bulamaç kıvamında harç hazırlanır.

• Bu harç, kesilip yağlanmış yufka parçalarının geniş kenarlarına yayılır.

• Yufkalar harç ile birlikte fazla sıkmadan sarılır ve açılmaması için uç kısımları hafifçe ıslatılır.

• Sarılan börekler bir kaba yan yana dizilir, 10 dakika bu şekilde bırakılır.

• Tavaya 1/2 su bardağı zeytinyağı konarak ateşe oturtulur.

• Yağ kızınca börekler şekilleri bozulmadan tavaya konur ve her iki yanında kızartılır.

• Pişen böreklerin yağı iyice süzülüp, servis tabağına alınır ve sıcak sıcak servis yapılır.

• Afiyet olsun...

Püf Noktası:

• Bu tarifi aynı şekilde yaparak fırında da pişirebilirsiniz.

• Yufkanın üzerine yumurta sürüp, susam ya da çörekotu da serpebilirsiniz.

• 175 derece fırında 25-30 dakika kadar alt üst kızarana kadar da pişirilebilir.

HAZIR YUFKAYLA YAPILAN PATATESLİ BÖREK TARİFİ

İkinci börek tarifimiz ise hazır yufkayla yapılan patatesli börek tarifi; Patatesleri iyi haşlayın ve oda sıcaklığına geldikten sonra harç olarak uygulayın. Yufkalarınızın böylelikle dağılmasını önlemiş olursunuz.

3 adet yufka

200 gram lor peyniri

3 adet orta boyda haşlanmış patates

1 tatlı kaşığı pul biber

Çay kaşığının ucuyla tuz ve karabiber

Çıtır Börek Sosu için:





1 yumurta

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

Az Yağlı Patatesli Börek Yapılışı;





*Sosu için gereken tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

*Patatesli iç harcı için sıcakken kabuğunu soyduğunuz patatesleri çatal ya da patates ezici yardımıyla ezdikten sonra lor peyniri, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin.

*Yufkaları mutfak tezgahına açın üzerine bir yumurta fırçasıyla hazırladığınız sostan sürün.

*Sekiz eşit parçaya ayırın yufkalarınızı, geniş kısımlarına iç harçtan koyup sigara böreği gibi sarın.

*Aynı işlemi tüm yufkalara uygulayın.

*Hazırladığınız yufkaları yağlı kâğıt serili tepsinin içerisine koyup üzerine çırpılmış yumurta sarısı ve çörek otu koyun

*180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

*Yanına sıcacık çay ile servis edebilirsiniz afiyet olsun.

DERLEME: CUMHURİYET