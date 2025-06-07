Elektrik çarpması, bir canlının elektrik enerjisi tesisatıyla doğrudan temas etmesi neticesinde elektrik akımına kapılmasıdır. Peki, Elektrik çarpması sonucunda ilk yardım nasıl olur? Elektrik çarpması vücudu nasıl etkiler?





ELEKTRİK ÇARPMASI SONRASINDA İLK YARDIM NASIL OLUR?

Elektrik çarpması sizin başınıza gelmesi halinde özellikle ciddi akım maruziyeti olan durumlarda uygulanabilecek ilk yardım stratejisi şu şekildedir:

Akımdan mümkün olduğu kadar uzaklaşmak

Acil yardım hattını aramak

Elektrik kaynağından uzaklaşmak dışında fazla hareket etmekten kaçınmak

Elektrik çarpmasının hafif düzeyde olduğu ve hissedilen herhangi bir semptom olmaması halinde bile gözle görülemeyen bir iç organ hasarının değerlendirilmesi amacıyla sağlık kuruluşlarına başvurmanız önerilir.

ELEKTRİK ÇARPMASI VÜCUDU NASIL ETKİLER?

Elektrik akımları vücutta 4 tipte hasar oluşturabilir:

Flaş Elektrik Çarpması : Flaş (parlama) yaralanmalar tipik olarak yüzeysel yanıklara neden olan elektrik çarpmalarıdır. Ark parlaması sırasında meydana gelen ısı etkisiyle oluşabilen bu tarz elektrik çarpmaları cilt altına geçemezler.

: Flaş (parlama) yaralanmalar tipik olarak yüzeysel yanıklara neden olan elektrik çarpmalarıdır. Ark parlaması sırasında meydana gelen ısı etkisiyle oluşabilen bu tarz elektrik çarpmaları cilt altına geçemezler. Alev Yaralanmaları : Ark parlaması sırasında kişinin kıyafetlerinin tutuşması sonucu meydana gelen elektrik çarpması yaralanmalarıdır.

: Ark parlaması sırasında kişinin kıyafetlerinin tutuşması sonucu meydana gelen elektrik çarpması yaralanmalarıdır. Yıldırım Çarpması: Yıldırım çarpmalarında kısa süreli ancak yüksek voltajlı elektrik maruziyeti söz konusudur. Bu durumlarda elektrik akımı kişinin vücudu boyunca akışına devam eder.

Yıldırım çarpmalarında kısa süreli ancak yüksek voltajlı elektrik maruziyeti söz konusudur. Bu durumlarda elektrik akımı kişinin vücudu boyunca akışına devam eder. Gerçek Elektrik Çarpması: Elektrik akımı ile temas sonrası kişinin vücudunun elektrik devresinin bir parçası gibi davranması sonucu akımın kişinin vücudundan geçtiği elektrik çarpmalarıdır.

ELEKTRİK ÇARPMASI BELİRTİLERİ NELER?

Elektrik çarpması belirtileri çarpmanın tipine ve voltaj düzeyine değişiklik gösterebilir. Genel olarak elektrik çarpması belirtileri arasında sayılabilecek semptomlar şu şekildedir: