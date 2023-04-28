Elektrik faturasını düşürüyor... 150 TL'ye kadar tasarruf mümkün

Yayınlanma: 28.04.2023 - 22:59

Güncelleme: 28.04.2023 - 22:59

Elektrik faturası tasarrufu için öğrenmeniz gereken bazın tasarruf yöntemleri var. Bu tasarruf yöntemleri sayesinde faturanızı en az 150 TL birden düşürmek mümkün olacak.

1. Enerji tasarruflu aydınlatma kullanın: Enerji tasarruflu LED ampuller, geleneksel ampullere göre daha az enerji tüketir ve daha uzun ömürlüdür.





2. Standby modunu kullanmayın: Televizyon, bilgisayar ve diğer elektronik cihazlarınızı kullanmadığınız zamanlarda tamamen kapatın veya fişlerini çekin. Standby modu, cihazların hala enerji tüketmesine neden olur.





3. Enerji tasarruflu cihazlar kullanın: Enerji tasarruflu buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi cihazlar, daha az enerji tüketir ve uzun vadede tasarruf sağlar.





4. Isıtma ve soğutma sistemlerini doğru kullanın: Kışın evinizi biraz daha serin, yazın ise biraz daha sıcak tutarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Ayrıca, evinizi havalandırarak doğal havalandırmayı tercih edebilirsiniz.





5. Su tüketimini azaltın: Daha az su tüketmek, enerji tasarrufu sağlar. Duş süresini kısaltmak, su akıntısını azaltmak veya su tasarruflu musluklar kullanmak gibi yöntemlerle su tüketimini azaltabilirsiniz.





6. Güneş enerjisi kullanın: Güneş enerjisiyle çalışan cihazlar kullanarak elektrik faturasından tasarruf edebilirsiniz. Örneğin, güneş enerjisiyle çalışan bahçe aydınlatması veya şarj edilebilir güneş pilleri kullanabilirsiniz.





Bu yöntemleri uygulayarak, enerji faturasından tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, enerji tasarrufu yaparak doğal kaynakları koruyabilir ve çevreye katkıda bulunabilirsiniz.

Öte yandan gazetevatan'da yer alan bir içerikte ise; Elektrik faturasını düşürecek başka yöntemler paylaşıldı. İşte o yöntemlerle ilgili bilgiler.

Boş odaları ısıtmayın

- Kullanmadığınız odaları ısıtmayın. Isıttıklarınız için ideal ısı seviyesi 21 - 22 derecedir. Klimaları da buna göre çalıştırabilirsiniz.

- Çatıya yerleştirilecek güneş enerji panelleriyle elektrik faturası aşağı çekilebilir. Güneş enerjisi kullanan sıcak su sistemini tercih edin.

- Buzdolabınızı 3 - 5 derece aralığında çalıştırın ama öncelikle arkası ve yanları hava alabilecek bir yere koyun. Derin dondurucu için ideal ısı ayarı ise eksi 18 derecedir. Buzdolabının kapağını çok sık açıp kapatmaktan kaçının.

Sıcak yemeği buzdolabına hemen koymayın.

- Buzluktan çıkardığınız yemeklerinizi pişirmeden evvel çözülmesini bekleyin.

Sık sık açıp kapamayın

- Fırın yemekleriniz için seramik veya cam malzeme kullanın. Fırında pişen yemeği kontrol etmek için sürekli fırının kapağını açıp kapatmayın. Çünkü fırınınızın kapağını her açtığınızda ısı enerjisinin büyük bir bölümünü kaybedersiniz. Fırının lambasını kullanarak bu işi yapmayı çalışın.

- Yemekleri fırınınızın üst raflarına koyun. Böylece, pişirme sürenizi azaltın.

- Tencere ve tavanızın genişliği ocak ile aynı boyutta olsun, boş yere havayı ısıtmayın. Ocakta yemek yaparken kullandığınız kapların kapağını kapalı tutun.

- Ütü yaparken kıyafetleri toplu ütülemeye dikkat edin. Ütünüzü ısıtırken harcadığınız enerji daha fazla malzemeyi ütülemeye yarasın.

- Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan çalıştırmayın. Makineleri ‘eko program’ modunda kullanmayı tercih edin.

- Telefonlarınız şarj olduktan sonra şarj aletini prizden çıkarın.