Ünlü yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Çorum’da düzenlenen görkemli düğünle Ahmet Emin Ahlatcı ile evlendi. Düğüne sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Peki, Elif Engin eşi Ahmet Emin Ahlatcı kimdir, kaç yaşında? Ahmet Emin Ahlatcı ne iş yapıyor?

ELİF ENGİN’İN EŞİ AHMET EMİN AHLATCI KİMDİR?

Ahmet Emin Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile eşi Sibel Ahlatcı’nın oğludur. Amerika’da ekonomi eğitimi alan Ahmet Emin, babasının yönetim kurulu başkanı olduğu Ahlatcı Holding’in enerji, finans ve kuyumculuk sektörlerindeki çalışmalarıyla ilgilenmektedir.

AHMET EMİN AHLATCI KİMİN OĞLU AİLESİ KİMDİR?

Ahmet Emin Ahlatcı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biri olan Ahmet Ahlatcı’nın oğludur. Aile, Çorum merkezli Ahlatcı Holding’in kurucusu olarak biliniyor ve Türkiye’nin en güçlü sermaye gruplarından birini temsil ediyor. Ahlatcı ailesi, özellikle kuyumculuk, rafineri, enerji ve finans gibi stratejik alanlardaki yatırımlarıyla öne çıkıyor.