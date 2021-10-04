Elindeki lekeler sebebiyle doktora gitti, lösemi olduğunu öğrendi

04 Ekim 2021 Pazartesi, 18:05

Almanya’nın Mannheim kentinde ismi açıklanmayan bir adam, ellerinde ve dirseklerindeki kızarıklıklar nedeniyle kliniğe başvurduğunda çok nadir görülen bir lösemi türü olduğu belirlendi.

Sputnik Türkiye'nin İngiliz The Sun gazetesinin haberinden aktardığına göre, bir süredir ağrı ve kızarıklık yaşadığını belirten adamın döktüğü lekeler sedef hastalığına benziyordu. Ancak doktorlar, testler sonucu bunun ender görülen lösemi kutis olduğunu anladı.

'ÇOK ENDER GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYON'

Lösemi kutis, löseminin nadir bir komplikasyonu olarak biliniyor. Kötü huylu lökositler cildi istila ettiğinde ve cildin dış yüzeyinde lezyonlara neden olması sonucu oluşuyor.

Genellikle kol ve bacaklarda, göğüste, kafa derisinde ve yüz bölgesinde ortaya çıkar. Çok nadirdir ve lösemi vakalarının yaklaşık yüzde üçünde görülüyor.

Almanya’da meydana gelen olaydaki kişide, löseminin, ateş veya titreme, kalıcı yorgunluk, halsizlik gibi semptomlarından hiçbirine rastlanmadığı, sadece el ve ayaklarında kızarıklıklar olduğu belirtildi.

Öte yandan, hastanede yapılan testler, adamın düşük trombosit sayısına sahip olduğunu ortaya çıkardığı belirtildi.