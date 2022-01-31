Elon Musk’tan üniversite öğrencisine 5 bin dolar teklif
Elon Musk, özel jetinin izlenmesi için algoritma geliştiren ve uçağın konumlarını sosyal medya hesabında paylaşan üniversite öğrencisine hesabı kapatması için 5 bin dolar teklif etti.
Florida Üniversitesi 1’inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Jack Sweeny, milyarder iş adamı Elon Musk’ın özel jetini izlemesini sağlayan bir algoritma geliştirdi.
Sweeny’nin, özel jetin konum bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Musk, özel jetinin izlenmesinin “güvenlik endişesine” neden olduğunu söyledi.
50 BİN DOLAR İSTEDİ
Musk, sosyal medya hesabından, “Bir deli tarafından vurulma fikrinden hoşlanmıyorum” açıklamasında bulunarak gence sosyal medya hesabını kapatması için 5 bin dolar teklif etti. Sweeny ise “Uçağının takip edilmesinin Musk’ın ne iş yaptığını ortaya çıkaracağını biliyordum" ifadelerini kullanarak, Musk’ın 5 bin dolar teklifini reddettiğini ve hesabını kapatmak için 50 bin dolar istediğini açıkladı.
Sweeny ayrıca, teklifine cevap bekleyene kadar daha fazla izleme için algoritma oluşturmaya devam edebileceğini çünkü insanların bu duruma oldukça fazla ilgi gösterdiğini söyledi.
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