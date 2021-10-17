Elvis Presley’in davulcusu Ronnie Tutt yaşamını yitirdi
Elvis Presley, The Carpenters, Roy Orbison, Neil Diamond, Billy Joel ve Jerry Garcia gibi isimlerle çalışan baterist Ronnie Tutt, 83 yaşında yaşamını yitirdi.
Uzun yıllar Rock and Roll Kralı Elvis Presley ile çalışan Ronnie Tutt yaşamını yitirdi.
Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Ronnie Tutt’un ölümü ile ilgili Elvis Presley Enterprises, Instagram’da bir açıklama yayınladı:
“Ronnie Tutt’un vefatını öğrendiğimizde derinden üzüldük. Efsanevi bir davulcu olmasının yanı sıra, Graceland’de birçoğumuz için iyi bir arkadaştı. Elvis Haftası’nı, Elvis’in doğum gününü ve diğer birçok özel günü kutlamak için burada bize katıldığı her seferinde keyif aldık.
Ronnie, Elvis’le çalışma anılarını hayranlarla paylaşmanın yanı sıra Elvis’in müziğini daha sonraki Elvis in Concert gösterileri ve performanslarıyla dünyanın dört bir yanındaki arenalara taşıyarak Elvis’in mirasının muhteşem bir elçisiydi.”
Ronnie Tutt, 1969’dan Elvis Presley’in 1977’deki ölümüne kadar TCB Band’in bir parçası olarak Elvis için davul çaldı. Ronnie Tutt, daha sonra Neil Diamond’ın grubuyla turneye çıktı. Ayrıca Johnny Cash, Glen Campbell, Kenny Rogers, Elvis Costello, Stevie Nicks, Michael McDonald gibi isimlerle kayıt ve performans sergiledi.
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