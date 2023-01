Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley kimdir? Lisa Marie Presley neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:23

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 14:23

Dünya çapında 'Rock'n Roll'un Kralı' olarak tanınan Elvis Presley'in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley hayatını kaybetti. Lisa Marie Presley'in yaşamı ve ölüm nedeni merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ELVİS PRESLEY'İN KIZI LİSA MARİE PRESLEY KİMDİR?

Lisa Marie Presley, 1 Şubat 1968'de ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde doğdu. Şarkıcı ve aktör Elvis Presley ile aktris Priscilla Presley'in tek çocuğu ve babasının mirasının tek varisi olan Lisa Marie Presley, müzik sektöründe bir kariyer geliştirdi ve üç albüm çıkardı: 2003'te To Whom It May Concern, 2005'te Now What ve 2012'de Storm & Grace. İlk albümü Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nden Altın Sertifika aldı. Lisa Marie Presley ayrıca, babasıyla ölmeden önce yayınladığı parçaları kullanarak düetler de dahil olmak üzere albüm dışı tekli şarkılar yayımladı.

LİSA MARİE PRESLEY'İN ÖZEL YAŞAMI

Lisa Marie Presley, 1988'de Danny Keough'la evlendi. 1994'e kadar evli kalan çiftin bu evlilikten Riley Keough ve Benjamin Keough adında çocukları oldu. Presley, 1994'te şarkıcı Michael Jackson'la bu evlilik 1996'ya kadar sürdü. Presley, 2002'de oyuncu Nicolas Cage'le evlendi ve evlilikleri 2004'e kadar sürdü. Presley, 2006 yılında Michael Lockwood'la dördüncü kez nikah masasına oturdu. 2016'ya kadar evli kalan çiftin bu evlilikten Harper Vivienne Ann Lockwood ve Finley Aaron Love Lockwood adlarında iki çocukları oldu.

LİSA MARİE PRESLEY NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

ABD medyasında 54 yaşındaki Presley’nin kalp krizi geçirdiği bildirildi.

LİSA MARİA PRESLEY'İN ALBÜMLERİ

To Whom It May Concern - 2003

Now What - 2005

Storm & Grace - 2012

LİSA MARİA PRESLEY'İN TEKLİ ŞARKILARI

In the Ghetto (Elvis Presley'le) - 2007

I Love You Because (Elvis Presley'le) - 2012