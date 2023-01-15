Elvis Presley'nin 100 milyon dolarlık mirasından torunlarına yalnızca bir ev kaldı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:44

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:44

Rock'n Roll müziğin efsanevi ismi Elvis Presley'nin tek çocuğu Lisa Marie Presley, perşembe günü (12 Ocak) 54 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Babasını genç yaşta kaybederek 100 milyon dolarlık mirasın tek sahibi olan Presley'nin çocuklarına ne bıraktığı merak ediliyordu. Fakat geçen yıl ortaya çıkan belgeler, Presley'nin bir dizi yanlış karar sonucunda tüm servetini kaybettiğini, hatta 1 milyon dolardan fazla vergi borcu olduğunu gösteriyordu.

4 evliliğinden toplam 4 çocuk dünyaya getiren Presley'nin ilk eşi Danny Keogh'tan olan oğlu Benjamin, 2020'de intihar etmişti. En son Michael Lockwood'la evlenen Presley'nin bu eşinden de ikiz çocukları olmuştu.

Boşandıktan sonra Lockwood'la şiddetli bir velayet ve nafaka savaşına giren Presley, geçen kasımda mali durumunu belgelerle açıklamak zorunda kalmıştı.

Indepent Türkçe'nin haberine göre, Presley'nin 95 bin dolar nakdi ve 715 bin dolar değerinde hisse senedi, tahvil gibi başka mal varlıkları vardı. Fakat belgeler aynı zamanda Presley'nin 1 milyon dolar vergi borcu olduğunu gösteriyordu.

Ayrıca mahkeme belgeleri Presley'nin aylık harcamalarının çok fazla olduğunu ve gelirinden neredeyse hiç tasarruf etmediğini de ortaya koydu.

Küçük yaşta kendisine miras kalan parayı yanlış yatırımlarla kaybeden Presley'nin aylık gelirinin 104 bin dolar olduğu görüldü. Öte yandan Presley, kira ve lüks arabasının taksitleri gibi harcamalarla birlikte aylık giderinin 92 bin dolar olduğunu beyan etti.

Presley'nin açıkladığı son belgeler bunları gösterse de çocuklarına kalacak mirasın detayları henüz netleşmedi.

Rock'n Roll'un Kralı, 100 milyon doların yanında ABD'nin Tennesse eyaletine bağlı Memphis şehrindeki evini de kızı Lisa Marie'ye bırakmıştı. Sonradan müzeye çevrilen bu ev, Lisa Marie'nin ölümünün ardından Elvis'in üç torununun mülkiyetine geçecek. Müzenin geliri de torunlara kalacak.

Rolling Stones'a göre Elvis'in zamanında 100 bin dolara aldığı evin artık 400-500 milyon dolar değeri var.