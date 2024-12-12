Emekli çiftçi, koyun yetiştiriciliğinde örnek oldu: İlk kuzularına adeta çocuk gibi bakıyor

Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:35

Güncelleme: 12.12.2024 - 10:56

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaşayan ve 6 ay önce emekli olan Emre Çelik, küçükbaş hayvancılığa adım atarak bölgede 'Bafra' koyun ırkını tanıtmayı hedefliyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Amasya Gökhöyük İşletmesinden aldığı çoklu doğum özelliğine sahip Bafra koyunlarıyla başarılı bir üretim süreci geçiren Çelik, ilk kuzularına büyük bir özenle bakıyor.

TİGEM’DEN 50 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALDI

Akpınar Mahallesi’nde hayvancılığa başlayan Emre Çelik, emeklilik sonrası üretime katkı sağlamak amacıyla koyunculuğa yöneldi. TİGEM’den 50 küçükbaş hayvan aldığını belirten Çelik, koyunların yüksek doğurganlık oranlarından oldukça memnun. Şu ana kadar 7 koyunun doğum yaptığını söyleyen Çelik, bu süreçte 17 yavru aldıklarını ve her koyundan ortalama 2’nin üzerinde kuzu elde ettiklerini ifade etti.





BAFRA KOYUN IRKINI TANITMAYI HEDEFLİYOR

Emre Çelik, Bafra koyununun yerli bir ırk olduğunu vurgulayarak, bu ırkın bereketli doğum oranlarıyla dikkat çektiğini dile getirdi. Çelik, şunları söyledi:



"2024 yılında EYT’den emekli oldum. Emekli olduktan sonra üretim anlamında ne yapabilirim diye düşündüm ve hayvancılıkta karar kıldım. Koyun yetiştiriciliğinde çok fazla ırk var, ancak biz TİGEM’in ürettiği Bafra ırkını tercih ettik. Bu ırk gerçekten çok bereketli. Bölgemizde bu ırkla uğraşan çok az kişi var. Biz de bu ırkı diğer koyunculukla uğraşan arkadaşlara tanıtmayı hedefliyoruz."