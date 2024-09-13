Emekli olduktan sonra köyüne döndü tropikal meyve üretimine başladı! 2 dönümlük arazide 15 çeşit meyve...

Yayınlanma: 13.09.2024 - 15:19

Güncelleme: 13.09.2024 - 15:19

30 yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Ziraat Teknikeri olarak görev yapan 54 yaşındaki Mahmut Çelik, 2019 yılında emekli olduktan sonra memleketi Tokat’a dönmeye karar verdi. Babadan kalma 2 dönümlük arazide tropik meyve ve sebze yetiştirmeye başlayan Çelik, görev süresince edindiği bilgi ve deneyimleri bu arazide uygulayarak Tokat’ta tarıma yeni bir soluk getirdi. İklim değişikliğinin etkilerini gözlemleyen Mahmut Çelik, artan hava sıcaklıkları nedeniyle normal şartlarda sıcak bölgelerde yetişen tropik meyvelere yöneldi. 15’ten fazla yurt dışı menşeili tropikal ürün yetiştirdiğini belirten Çelik, aralarında Peru kökenli Pepino, Amerikan Atlantis fasulyesi, Kudret narı ve Japon turpunun bulunduğu birçok ürünü Tokat’ta başarıyla yetiştirdiğini dile getirdi.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜRÜN ÇEŞİDİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Tropikal meyvelerin rahatlıkla Tokat'ta yetişebildiğini belirten Çelik, “Dünyadaki ısınma nedeniyle tropik meyveler artık Tokat'ta da rahatça yetişiyor. Eskiden mümkün olmayan bitkiler şimdi verimli bir şekilde ürün veriyor” diyerek iklim değişikliğinin bölgedeki tarım üzerindeki etkisini vurguladı.

Son yıllarda tropik ürünlerden yüksek verim aldığını ifade eden Çelik, Pepino ve Kudret narı gibi ürünlerden bu sezon beklentisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Çelik, bu yıl Pepino'dan yaklaşık 750 kilo, Kudret narından ise 150 kilo hasat etmeyi planladığını belirtti. Ürünlerinin hem Tokat’a hem de ülke tarımına ekonomik katkı sağladığını vurgulayan Çelik, Kudret narının bu yılki hasadından toplamda 10 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.