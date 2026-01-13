Uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlülere yönelik operasyonlar devam ediyor. Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabi Karataş, Selen Çetinkaya gözaltına alındı. Peki, Emel Müftüoğlu kimdir? Emel Müftüoğlu kaç yaşında, nereli? Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı?

EMEL MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Emel Müftüoğlu 14 Ekim 1961 yılında İzmir'de doğdu. Baba tarafı Merdivenci ailesine mensup, aslen Afyonkarahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan Emel Müftüoğlu, babasının asker olması nedeniyle ilk ve ortaöğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Meşhur olmadan önce uzun yıllar Afyonkarahisar TEK’te görev yaptı.

Müziğe Başlangıcı

1985 yılında Güneş gazetesinin düzenlediği müzik yarışmasında birincilik kazanarak profesyonel müzik hayatına adım attı. Aynı yarışmada ikinci olan Erdal Çelik ile birlikte Emel-Erdal ikilisini kurdu. İkili, Atilla Özdemiroğlu’nun kurduğu ART etiketiyle 1985’te “Öyle Bir Aşk”, 1988’de “Alaturka Benim Canım” albümlerini çıkardı.

Solo Kariyer Dönemi

1989 yılında Erdal Çelik ile yollarını ayırarak solo kariyerine başladı. Şahin Özer Plak ile anlaşan Müftüoğlu, 25 Eylül 1990’da yayımlanan “Karlar Düşer” albümüyle önemli bir satış başarısı elde etti. 1992’de çıkan “Faka Bastın” albümü, müzik tarihinde billboard’u yapılan ilk albüm olarak dikkat çekti. Albümün aynı adlı şarkısının klibi Sinan Çetin tarafından yönetildi.

12 Mayıs 1994’te yayımlanan “Emel’ce” albümünde yer alan “Korkuyorum”, “Deli Et Beni”, “Yeter” ve “Çal Beni” şarkıları hit oldu. “Korkuyorum” klibi, işlediği tema nedeniyle dönemine göre cesur bir çalışma olarak öne çıktı.

Hovarda ve Zirve Dönemi

20 Ocak 1995’te Sezen Aksu imzalı “Hovarda” teklisini yayımlayan Emel Müftüoğlu, Türkiye müzik tarihinde en çok satan teklilerden birine imza attı. Şarkının klibi, MTV Avrupa’nın Euro Video Grand Prix yarışmasında finale kalan Türkiye adaylarından biri oldu.

Albüm Çalışmaları (1995–2007)

Aralık 1995’te “Ruhun Duymaz”, 28 Mayıs 1998’de “Bana Özel”, Mart 2000’de “Mucize” albümleri yayımlandı.

2002’de çıkan “Arabesk” albümünde Alper Narman – Fettah Can imzalı eserler yer aldı.

15 Aralık 2004’te yayımlanan “Çok Ayıp” albümü, sanatçının yakın çevresindeki isimlerin bir araya geldiği bir proje oldu.

25 Mayıs 2007’de “Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar” EP’si müzikseverlerle buluştu.

Diğer Çalışmaları

2000’li yıllarda Özer Plak bünyesinde pop müzik sanatçılarının sanat direktörlüğünü yaptı.

2010 anayasa değişikliği referandumunda “Evet” oyu vereceğini açıkladı.

2016 yılında “Emel ile Yeniden” adlı Best Of albümünü yayımladı.

Oyunculuk ve Televizyon Kariyeri

1991’de “Şen Dullar” dizisiyle oyunculuğa başladı.

1995’te “Bay E” filminde rol aldı.

2003’te Talat Bulut ile başrolünü paylaştığı “Aşk Olsun” dizisi yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

“Son Ağa”, “Zoraki Başkan”, “Çocuklar Duymasın” ve “Senden Daha Güzel” gibi yapımlarda yer aldı.

Ayrıca uzun yıllar TRT, atv, TV8, 360 TV, Kanal D ve TGRT’de çeşitli televizyon programları sundu.

Diskografi

Albümleri

Karlar Düşer (1990)

Faka Bastın (1992)

Emel’ce (1994)

Ruhun Duymaz (1995)

Bana Özel (1998)

Mucize (2000)

Arabesk (2002)

Çok Ayıp (2004)

Emel ile Yeniden (2016)

Tekli ve EP’leri

Hovarda (1995)

Eğlenilecek Kızlar Evlenilecek Kızlar (EP, 2007)

Gündem Yaratayım mı? (2018)

EMEL MÜFTÜOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Dizi-film-müzik sektörü, medya ve iş dünyasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor. Söz konusu soruşturma kapsamında bugün bir yeni dalga operasyon daha gerçekleştirildi. u kapsamda Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gibi isimler dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.