Emel Sayın'dan Bill Gates'e:'Hiç aklından geçirme, satılık değil!'

28 Ekim 2021 Perşembe, 16:45

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'yüzen sarayı' Lana ile Bodrum'dan sonra Marmaris'e geçti. 107 metre uzunluğundaki lüks yatıyla cennet koylarını gezen Gates, Hisarönü Körfezi'ne yanaştı.

Daha sonra yatını Emel Sayın Koyu'na demirleyen Gates'e Emel Sayın'dan cevap geldi.

"HİÇ AKLINDAN GEÇİRME BILL"

Bunun üzerine ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından esprili bir dille Bill Gates'e göndermede bulundu.

Sayın, yaptığı paylaşıma "Hiç aklından geçirme Bill, satılık değil..." notunu düştü.



