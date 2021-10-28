Emel Sayın'dan Bill Gates'e:'Hiç aklından geçirme, satılık değil!'
Bir süredir teknesiyle Ege turu yapan Bill Gates, Marmaris-Datça yolu üzerinde bulunan Emel Sayın Koyu'na demir attı. Sayın, esprili bir paylaşım ile yorum yaptı.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 'yüzen sarayı' Lana ile Bodrum'dan sonra Marmaris'e geçti. 107 metre uzunluğundaki lüks yatıyla cennet koylarını gezen Gates, Hisarönü Körfezi'ne yanaştı.
Daha sonra yatını Emel Sayın Koyu'na demirleyen Gates'e Emel Sayın'dan cevap geldi.
"HİÇ AKLINDAN GEÇİRME BILL"
Bunun üzerine ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından esprili bir dille Bill Gates'e göndermede bulundu.
Sayın, yaptığı paylaşıma "Hiç aklından geçirme Bill, satılık değil..." notunu düştü.
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