Emilia Pérez filminin konusu nedir? Emilia Pérez filminin oyuncuları kimlerdir?
Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) sahiplerini buldu. Bu yıl Akademi Ödülleri'nde 13 dalda adaylık elde ederek, Oscar yarışının öne çıkan yapımı olmayı başaran Jacques Audiard imzalı Emilia Pérez gecede Zoe Saldana'ya 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü getirdi. Peki, Emilia Pérez filminin konusu nedir? Emilia Pérez filminin oyuncuları kimlerdir?
Jacques Audiard’ın yönettiği ve bir Meksikalı uyuşturucu baronunun cinsiyet geçiş sürecini konu alan müzikal drama Emilia Pérez, 97. Oscar Ödülleri’nde 13 adaylıkla zirveye oturdu. Film, İngilizce olmayan bir yapım olarak Oscar tarihinde en fazla adaylık kazanan film unvanını elde etti. Peki, Emilia Pérez filminin konusu nedir? Emilia Pérez filminin oyuncuları kimlerdir?
EMİLİA PÉREZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Günümüz Meksika'sında geçen hikâyede avukat Rita (Zoe Saldana), beklenmedik bir teklif alır. Herkesin korktuğu bir kartel patronuna işinden emekli olması ve her zaman hayalini kurduğu kadına dönüşmesinde yardım etmelidir.
EMİLİA PÉREZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Zoe Saldana
Selena Gomez
Édgar Ramírez
Mark Ivanir
Karla Sofía Gascón
Etiketler: #Emilia Perez
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