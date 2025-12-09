Emina Jahoviç'ten eski eşi Mustafa Sandal'a dava!

Şarkıcı Emina Jahoviç, 2018 yılında anlaşmalı şekilde boşandığı eski eşi Mustafa Sandal hakkında, boşanma protokolünde yer alan yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle dava açtı.

Jahoviç, Sandal’ın kendisine ödemesi gereken nafakayı aksattığını, protokole göre üstlenmesi gereken araç kiralama sorumluluğunu yerine getirmediğini ve Sırbistan’dan konut satın alma taahhüdünü de gerçekleştirmediğini ileri sürdü.

Boşanma protokolüne göre çiftin Beykoz’daki evinin satılmasıyla elde edilecek gelirden 2 milyon doların Jahoviç’e verilmesi, 500 bin doların ise çocuklarının eğitimi için kullanılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca iki çocuğun velayeti anneye bırakılmıştı.

Sabah’ın haberine göre Jahoviç, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Mustafa Sandal’ın protokol hükümlerine uymadığını belirterek hakkını aramaya başladı.