Emrah Altıntoprak, 'Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığını açıkladı!

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha yaşandı. Dizide “Mustafa” karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak, projeye veda etti.

Sıla Türkoğlu’nun ardından “Doğa”, “Işıl” ve “Firaz” karakterlerini canlandıran oyuncuların da diziden ayrılması dikkat çekmişti. Türkoğlu’nun, yapımcı Faruk Turgut’un isteğiyle dizide bir süre daha yer aldığı, ancak uzun süredir ayrılmak istediği öğrenilmişti.

Altıntoprak ise ayrılığının nedenini “Kızılcık Şerbeti serüveninin sonuna geldik, hikaye öyle bitti. Senaristlerimiz hikayenin gidişatına göre ayarlıyor” sözleriyle açıkladı.

Diziden birden fazla karakterin ayrılması “final mi geliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak Altıntoprak, bu iddiayı, “Zannetmiyorum, diziye yeni oyuncular da katılıyor. Bu da devam edeceğini gösteriyor” diyerek yanıtladı.