Emre Karayel: Uçakta patlama oldu

31 Ekim 2021 Pazar, 18:14

Adanalı oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana’dan İstanbul’a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ ifadelerini kullandı.

Bir süre kaldığı Adana’dan İstanbul’a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi.

"ÇOK KORKTUK"

Karayel, paylaşımında, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu” ifadelerini kullandı. Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel’in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.