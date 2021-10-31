Emre Karayel: Uçakta patlama oldu
Emre Karayel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Adana’dan İstanbul’a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ ifadelerini kullandı.
Adanalı oyuncu Emre Karayel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Adana’dan İstanbul’a dönmek için bindiği uçağa yıldırım isabet ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ ifadelerini kullandı.
Bir süre kaldığı Adana’dan İstanbul’a uçakla dönen oyuncu Emre Karayel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kaza atlattıklarını bildirdi.
"ÇOK KORKTUK"
Karayel, paylaşımında, “Patlama oldu uçakta ve ‘yıldırım çarptı’ anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim, çok korktuk. Geçmiş oldu” ifadelerini kullandı. Karayel, bindiği uçağın fotoğraflarını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Karayel’in paylaşımına çok sayıda takipçisi, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Büyük kaza atlattık Adana’dan dönerken. Patlama oldu uçakta ve Yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim çok korktuk. Geçmiş oldu … pic.twitter.com/rgFIC5AjJE— emre karayel (@emrekarayel01) October 31, 2021
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