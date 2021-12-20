Emre Kınay: 'Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar!'
Oyuncu Emre Kınay katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kınay, "Türk toplumunun erkeklerinde sıkıntı var, sorumlusu da kadınlar"dedi.
Oyuncu Emre Kınay, Haber Global ekranlarında gelen Poster programına konuk oldu.
Sunucu Narmin Balayeva’nın, “Kız babası olmak bir erkeğe ne katar?” sorusu üzerine Emre Kınay dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“Baba için kız evlat, anne için ise erkek evlat bambaşka” diyen Kınay, sözlerine şöyle devam etti:
"Özellikle biz kentli babalar, kentli anneler gibi yapmıyoruz. Kentli babalar olarak kızlarımızı iyi yetiştiriyoruz. Kırsal da derneklerle, yaşamsal bağlarla kız çocuklarımızı okumaya teşvik ederek medeniyete ulaştırmaya çalışıyoruz. Türk toplumunun erkeklerinde ise sıkıntı var. Yetiştirilme tarzları, kadına bakışları ve sosyal hayatın içinde… O yüzden buradaki sorumluluğu da hiç çekinmeden kadınlara veriyorum. Çocuklarını iyi yetiştirmeleri lazım.”
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