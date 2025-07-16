Hudutsuz Sevda dizisinde "Şeref" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun neden yaşamını yitirdiği araştırılıyor. Peki, Emre Törün kimdir, hangi dizilerde oynadı? Emre Törün öldü mü? İşte ayrıntılar...

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Emre Alp Törün 11 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1996’da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek’te 4 sezon üst üste oynadı.

Yer aldığı son yapım ise Hudutsuz Sevda oldu.

EMRE TÖRÜN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve daha önce hastalığı yenmiş olan ünlü oyuncu Emre Törün, kanserin yeniden nüksetmesi ve karaciğerine yayılması nedeniyle yaşamını yitirdi.

EMRE TÖRÜN'ÜN DİZİ VE FİLMLERİ...

Hudutsuz Sevda - (2024) - Şeref

Ahit: Musa'nın Hikâyesi - (2024) - Dathan

Üç Kız Kardeş - (2023-2024) - Adnan

Mahsusa: Trablusgarb - (2023-2024) - Albay Neşet

Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - (2021-2022) - III. Makarios

Arka Sokaklar - (2020) - Civan

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2017) - Nevzat Çankırı

Reaksiyon - (2014) - Savcı

Güneşi Beklerken

Bulutların Ötesi - Nusret

Beşinci Boyut

Arka Sokaklar - (2006) - Ayhan

Büyük Umutlar - Cevat

Halk Düşmanı - Alper

Hayat A.Ş.

Koçum Benim

Ona Bakma Bana Bak

Kara Melek