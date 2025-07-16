Hudutsuz Sevda dizisinde "Şeref" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun neden yaşamını yitirdiği araştırılıyor. Peki, Emre Törün kimdir, hangi dizilerde oynadı? Emre Törün öldü mü? İşte ayrıntılar...
EMRE TÖRÜN KİMDİR?
Emre Alp Törün 11 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1996’da oyunculuğa başladığı ilk dizisi Kara Melek’te 4 sezon üst üste oynadı.
Yer aldığı son yapım ise Hudutsuz Sevda oldu.
EMRE TÖRÜN NEDEN ÖLDÜ?
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve daha önce hastalığı yenmiş olan ünlü oyuncu Emre Törün, kanserin yeniden nüksetmesi ve karaciğerine yayılması nedeniyle yaşamını yitirdi.
EMRE TÖRÜN'ÜN DİZİ VE FİLMLERİ...
Hudutsuz Sevda - (2024) - Şeref
Ahit: Musa'nın Hikâyesi - (2024) - Dathan
Üç Kız Kardeş - (2023-2024) - Adnan
Mahsusa: Trablusgarb - (2023-2024) - Albay Neşet
Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru - (2021-2022) - III. Makarios
Arka Sokaklar - (2020) - Civan
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (2015-2017) - Nevzat Çankırı
Reaksiyon - (2014) - Savcı
Güneşi Beklerken
Bulutların Ötesi - Nusret
Beşinci Boyut
Arka Sokaklar - (2006) - Ayhan
Büyük Umutlar - Cevat
Halk Düşmanı - Alper
Hayat A.Ş.
Koçum Benim
Ona Bakma Bana Bak
Kara Melek