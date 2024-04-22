En çok doğal afet hangi ülkelerde yaşanıyor?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:13

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:13

Doğal afetler dünyanın her yerinde meydana gelse de Stastia'nın araştırma departmanına göre geçtiğimiz yıl en fazla doğal afete bu ülkeler tanık oldu.





1. Amerika Birleşik Devletleri

Amerika , 2023 yılında 26 doğal afetle Endonezya'yı geride bırakarak en fazla doğal afet kaydeden ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki doğal afetler arasında 1980'lerden bu yana artmaya devam eden artan orman yangınları da yer alıyor. Forbes Dergisi'nin raporuna göre tropik fırtınalar ve sıcak hava dalgaları en ölümcül doğal afetler arasında yer aldı ve 136'dan fazla kişinin kuraklıktan, 87'sinin ise kış fırtınalarından dolayı hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak finansal açıdan Ian Kasırgası, 112,9 milyar doların üzerinde tazminat ve kurtarma maliyetiyle 2023'nin en pahalı doğal afeti oldu. Kaliforniya ve Teksas gibi eko-zengin eyaletler en büyük orman yangınlarını yaşarken, Florida gibi kıyı eyaletleri mevsimsel Atlantik fırtınalarından etkileniyor.

2. Endonezya

Asya ülkesi Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nin yakınında yer alıyor ve geçtiğimiz yıl 20 doğal afete tanık oldu. Ülkenin doğal afetlere karşı sıkı önlem ve sistemlerine rağmen coğrafi konumu ve bazı bölgelerdeki zayıf altyapısı onu bu listedeki en savunmasız ülkelerden biri haline getiriyor. Endonezya'nın 2023'deki en dikkat çekici doğal afetlerinden bazıları arasında Endonezya'nın Java adasının batı kıyısındaki dağlık Cianjur bölgesini vuran 5,6 Richter büyüklüğünde Kasım depremi yer alıyor . Devlet kurumları yıllar içerisinde birçok afet önleme sistemi geliştirmiştir. Yine de yerel halk, felaketleri önlemek ve etkilerini en aza indirmek için sosyal dayanıklılık yapıları inşa etti.

3. Kolombiya

Kolombiya, 2023'de 14 doğal afetle en çok doğal afet yaşayan ülkeler arasında üst sıralarda yer alan üç Güney Amerika ülkesi arasında yer alıyor. Coğrafi konumu nedeniyle çok sayıda depremin yaşandığı biliniyor. Doğal afetler, Güney Amerika Plakası ile Nazca Plakası'nın çarpışması nedeniyle Kolombiya'da her yıl yüzlerce ölüme neden oluyor. Kolombiya'nın en sık tekrarlanan doğal afetleri arasında depremler, kasırgalar ve tropik fırtınalar yer alıyor. Kolombiya ayrıca 1985'teki son patlamayla birlikte 15 aktif yanardağa da ev sahipliği yapıyor. Kolombiya'nın şiddetli yağmur mevsimi, yıllık doğal afetlere önemli bir katkıda bulunuyor.

4. Çin

Dünyanın en zengin ve gelişmiş ülkelerinden biri olan Çin , Avrasya, Pasifik ve Hint Okyanusu levhalarının buluştuğu konumu nedeniyle doğal afetlere karşı oldukça hassastır. Depremler ve toprak kaymaları Çin'in başlıca doğal afetleridir. İklim değişikliği, kentleşme ve hızlı ekonomik kalkınma, ülkedeki doğal afetleri etkileyen önemli unsurlardır. Toprak kaymaları ve depremler bölgedeki en önemli felaketler arasında yer almasına rağmen, Çin'in 2023'de toplam 12 doğal afet vakası yaşandı ve bu da sıralamasını aynı afet sayısını yaşayan Filipinler ve Brezilya ile bağdaştırıyor. Çin'de 2023'nin en dikkate değer felaketleri Luding depremi ve 6,6 büyüklüğündeki Qinghai depremidir.

5. Brezilya

Brezilya şiddetli su baskınlarıyla ünlüdür ve suç şehir planlamasının eksikliğine atfedilmesine rağmen, ülke hala düzenli olarak aşırı hava koşullarına katlanmaktadır. 2023 Statista raporuna göre Brezilya'da 2023 yılında toplam 12 doğal afet yaşandı. Özellikle Kasım'dan Mart'a kadar olan yağış mevsimi yoğun. 15 Şubat 2023'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Petrópolis'te yaşanan yıkıcı yağış, şehrin bazı kısımlarını tahrip eden çamur kaymalarına ve su baskınlarına neden oldu. Felaket en az 231 kişinin hayatına mal oldu.

6. Filipinler

Filipinler, kıyı evleri, az gelişmişliği ve volkanik ateş çemberine yakın konumu nedeniyle en fazla doğal afet yaşayan ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor. Dünyanın en sıcak sularından bazılarına ev sahipliği yapması tayfun ve kasırga oluşum olasılığını artırıyor. Ülkenin depremlerden kasırgalara ve kasırgalara kadar geniş bir doğal afet geçmişi var. Filipinler'in 2023'deki en kötü doğal afetlerinden bazıları arasında Tropikal Fırtına Agaton ve Leyte'de toprak kaymalarına neden olan Süper Tayfun Karding ve Maguindanao'da sele neden olan Paeng/Nalgae Tayfunu yer alıyor. Ülke 2023'de 12 doğal afet yaşadı ve sıralamayı önceki iki ülke olan Brezilya ve Çin'e bağladı.

7. Venezuela

Güney Amerika'nın kuzey kıyısında yer alan Venezuela, 2023 yılı boyunca doğanın öfkesiyle amansız bir dansa sahne oldu. Venezuela, Mérida And Dağları'nı geçen Boconó Fayı'nın varlığı nedeniyle Güney Amerika'nın sismik açıdan en aktif ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. kuzeybatı bölgesi. Yağışlı mevsim, Llanos ve And Dağları'ndaki belirli vadiler, özellikle de Merida Eyaleti dahil olmak üzere alçakta bulunan bölgeleri etkileyerek buraları su baskınlarına yatkın hale getiriyor. Venezuela 2023 yılında toplam 8 doğal afet yaşadı . Statistia'nın Ölüm Sayısı Raporu'na göre, 2023'deki doğal afetler sonrasında 140'ı aşkın kişi hayatını kaybetti.

8. Afganistan

Afganistan, Vietnam, Tayland ve Venezuela ile birlikte 2023'de toplam 8 doğal afet yaşadı. Ülkenin dağlık ortamı, düşük sosyoekonomik gelişimi ve Himalaya dağlarına yakınlığı, Afganistan'ı düzenli olarak meydana gelen doğal afetlere oldukça yatkın hale getiriyor. Relief Web'in Afganistan'daki doğal afetlerle ilgili raporuna göre, Ağustos 2023'deki Ani Sel, doğu sakinleri üzerinde en büyük etkiyi yarattı; 15.875'ten fazla insanı etkiledi ve 5.600'den fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.

9. Tayland

Tayland düzenli olarak sel, kuraklık, sel ve tsunami gibi birçok doğal afetle karşı karşıya kalıyor. Ülke, dağlık bölgelerden ada bazlı yerleşim alanlarına kadar her şeyi kapsayan kapsayıcı bir coğrafi ortama sahiptir. Filipinler'de Süper Tayfun Karding olarak bilinen Noru Tayfunu, 2023'de Tayland, Vietnam ve Filipinler'i vuran en etkili doğal afetlerden biriydi. Afet Önleme ve Azaltma Dairesi'ne (DDPM) göre, güneydoğuda 3.121 hane Phetchabun, Amnat Charoen ve Sisaket eyaletleri etkilendi.

10.Vietnam

Vietnam'ın Pasifik Okyanusu'ndaki S şeklindeki uzun kıyı şeridi, benzersiz tipografisini tayfunlar, tropikal fırtınalar ve seller için kolay bir hedef haline getiriyor. Da-nang gibi şehirlere ev sahipliği yapan doğu kıyısı, Ekim 2023'de şiddetli sel ve toprak kaymalarına tanık oldu ve 109.217 haneyi etkiledi, 19 ölüm ve 110 yaralanma oldu. Vietnam'ın Muson mevsimi birçok bölgede Mayıs'tan Eylül'e kadar uzanıyor ve bildirilen sel vakalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. En çok doğal afet yaşayan ülkeler listesinde Noru Tayfunu gibi bazı doğal afetleri diğer ülkelerle paylaşan Vietnam, 2023 yılında sekiz doğal afet yaşadı.