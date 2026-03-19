En güzel, anlamlı, uzun-kısa Arefe Günü mesajları! Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ile tebrik sözleri!

19.03.2026 17:40:00
Ramazan Bayramı arefe günü 20 Mart Cuma günü idrak edilecek. İşte, En güzel, anlamlı, uzun-kısa Arefe Günü mesajları! Ramazan Bayramı arefe günü mesajları ile tebrik sözleri!

İslam alemi için birlik ve beraberlik anlamı taşıyan bayramlardan bir gün öncesine arefe günü denmektedir. 

AREFE GÜNÜ MESAJLARI

  • Hayır kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Arefe gününüz mübarek olsun.
  • Küskünlüklerin sona erdiği, gönüllerin birleştiği bir Arefe günü diliyorum.
  • “En hayırlı dua, Arefe günü yapılan duadır.” Bu mübarek günde dualarınız kabul olsun.
  • Arefe gününün bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz kabul, kalbiniz huzur dolu olsun.
  • Bir avuç dua, bir kucak sevgiyle sevdiklerinize huzur dolu bir Arefe diliyorum.
  • Kalbinizden geçen tüm güzellikler bugün kabul bulsun. Arefe gününüz mübarek olsun.
  • Bayrama huzurla kavuşmanız dileğiyle, Kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun...
