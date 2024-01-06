En iyi aşk şiirleri: Sevgiliniz çok mutlu olacak

Yayınlanma: 06.01.2024 - 15:22

Güncelleme: 06.01.2024 - 15:22

Sevgilinize veya eşinize güzel bir şeyler söylemek istediğinizde veya romantik bir hediyenin yanında güzel bir yazı yazmak istediğinizde bazen aklınıza bir şey gelmez. Bu tarz durumlarda bu şiirleri sevgilinize söyleyebilirsiniz. İşte sevgilinizi çok mutlu edecek şiirler...

Cemal Süreya-Sevgilim

Sevgilim, bir günün ortası şimdi

Taşıtlar hızla gelip geçiyor, her yer kalabalık,

Ben seni düşünüyorum bir bodrum kahvesinde

Uzat bana uzat ellerini

İzinli askerler görüyorum, kırıtarak yürüyen işçi kızlar

İstanbul her günkü yaşantısı içinde uğultulu,

Güvercinler güneşten bir sessizliği biriktiriyor

Ben seni düşünüyorum, seni

Hani tıpkı o ilk günlerdeki gibi

Kalbim diyorum kalbim

Daha dün tezgâhtan çıkmış bir su sayacı gibi

Aşkı anılar besliyor düşler kadar

Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır

Sevgi eskidikçe sevgi.

Günümüz, ekmeğimiz, türkümüz

Çoluğumuz çocuğumuz

Binalar yan yana yükselip gidiyor

Vapurların ağzı köpük içinde

Uzaklarda ne kapılar açılıyor

Trenin biri bir istasyona varıyor

Ordan çıkıyor biri.

Her şey biliyor, her şey

Sen biliyor musun bakalım

Seni nice sevdiğimi

Üstüne titrediğimi

Geldiğimi

Gittiğimi

Hadi!

Atilla İlhan-Kimi Sevsem Sensin

kimi sevsem sensin / senden ibaret

hepsini senin adınla çağırıyorum

arkamdan şımarık gülüşüyorlar

getirdikleri yağmur / sende unuttuğum

hani o sımsıcak iri çekirdekli

senin gibi vahşi öpüşüyorlar

kimi sevsem sensin / hayret

in misin cin misin anlamıyorum…

Ahmet Muhip Dıranas-Son Aşk

Son aşkımdır bu -sen- ve son çile,

Günümün son fecri, sonu artık;

Giriver inince gün, aralık

Kapımdan gelinlik elbisenle

Onu sevmekle geç, ey yaşamak!

Cahit Zarifoğlu-Anılar Defterinde Gül Yaprağı

Anılar defterinde gül yaprağı gibi

Unutuldum, kurudum

Başıma düşmüş sevda ağı

Bir başıma tenhalarda kahroldum

Sen kim bilir

Rüzgarlı eteklerinle

Kim bilir hangi iklimdesin…

Gülten Akın-Seni Sevdim

Seni sevdim,

Seni birdenbire değil usul usul sevdim.

‘Uyandım bir sabah’ gibi değil,

Öyle değil nasıl yürür özsu dal uçlarına

Ve gün ışığı sislerden düşsel ovalara…

Seni sevdim…

Artık tek mümkünüm sensin…

İlhan Berk-Aşk

Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk

Mutsuzluklar, bu karalar yaşamda yoktu

Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu

Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler

Nicedir bir pencereden deniz güzel değil

Nicedir ışımayan insanlığımız sensizliğimizden.

Sen gel bizi yeni vakitlere çıkar…

Ahmed Arif-Terk Etmedi Sevdan Beni

Terk etmedi sevdan beni,

Aç kaldım, susuz kaldım,

Hayın, karanlıktı gece,

Can garip, can suskun,

Can paramparça…

Ve ellerim kelepçede,

Tütünsüz, uykusuz kaldım,

Terk etmedi sevdan beni…

Nazım Hikmet-Seviyorum Seni

Seviyorum seni ekmeği tuza banıp yer gibi

geceleyin ateşler içinde uyanarak

ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi,

ağır posta paketini, neyin nesi belirsiz,

telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi,

seviyorum seni denizi uçakla ilk defa geçer gibi.

İstanbul’da yumuşacık kararırken ortalık

içimde kımıldanan bir şeyler gibi,

seviyorum seni “Yaşıyoruz çok şükür!” der gibi.