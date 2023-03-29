En şanslı kan grubu araştırmayla ortaya çıktı. Her istedikleri oluyor

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 21:37

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 21:37

Yapılan bir bilimsel araştırma ezberleri alt üst etti. Hürriyet'te yer alan habere göre; 55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi. Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi.

HANGİ KAN GRUBU DAHA ŞANSLI?

Bu durum, 0 grubu dışındakilerin kesinlikle hastalık riski taşıdığı anlamına gelmiyor. Beslenme, spor alışkanlığı gibi bir dizi önemli faktör de söz konusu fakat kan grubu 0 olanların birçok önemli hastalığa yakalanma riski daha düşük.

EN ZEKİ KAN GRUBU?

Öte yandan yapılan bir araştırmada ise en zeki kan grubuyla ilgili detaylara yer verildi. Kan grupları ile ilgili yapılan araştırmada; A grubunun alt grubu olan A 2'de IQ'nun daha yüksek olduğu, genele bakıldığında da A grubu kana sahip kişilerin IQ'ları içinde aynı şeyin olduğu sonucuna varılıyor.