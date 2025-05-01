Endonezya, Meksika, Filipinler zirvede: Mutluluk oranlarına "Flourishing" etkisi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:32

Güncelleme: 01.05.2025 - 17:32

CNN'in haberine göre, “Mutlu musun?” sorusu artık yeterli değil. Yeni bir küresel araştırma, yalnızca mutluluk değil; sağlık, anlam, ilişkiler, finansal güvenlik ve karakter gibi çok sayıda unsurun da bir arada olduğu daha geniş bir iyilik hali olan flourishing kavramını merkezine alıyor. Harvard Üniversitesi ve Baylor Üniversitesi tarafından yürütülen Küresel Flourishing Araştırması, 207 bin kişiyle yapılan anketlerle bu kavramı ölçümledi ve çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

"FLOURISHING" NEYİ ÖLÇÜYOR

“Flourishing”, yalnızca iyi hissetmek değil; hayatın birçok alanında tatmin ve denge hissi yaşamak anlamına geliyor. Araştırmada bireylerin genel mutluluk düzeylerinin yanı sıra fiziksel ve zihinsel sağlıkları, hayatlarının anlamı, ilişkileri, karakterleri ve finansal güvenceleri değerlendirildi. Katılımcılar bu altı alanın her biri için ikişer soruyu yanıtladı.

Araştırmanın en çarpıcı yönlerinden biri ise şuydu: En yüksek flourishing düzeyine sahip ülkeler mutluluk listelerinde ilk sıralarda yer almıyor. Örneğin Endonezya, Meksika ve Filipinler flourishing sıralamasında ilk üçte yer alırken, “Dünya Mutluluk Raporu”nda bu ülkeler ilk 20’ye bile giremiyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GENÇLER DAHA AZ YAŞIYOR

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise yaşa bağlı farklılıklar. Ortalama olarak flourishing düzeyi yaşla birlikte artıyor. 22 ülke genelinde en düşük flourishing düzeyi gençlerde görülüyor.

Harvard’dan epidemiyolog Prof. Dr. Tyler VanderWeele, bu durumu “Gençler bize bir şeylerin yolunda gitmediğini söylüyor” diyerek özetliyor. Kanada’dan psikolog Felix Cheung ise gelişmiş ülkelerdeki gençlerin sosyal hareketlilik eksikliği, yani çaba göstererek yükselemeyecekleri algısıyla umutsuzluğa kapıldıklarını belirtiyor.

Gelişmekte olan ülkelerde ise bu eğilim tersine dönebiliyor. Örneğin Tanzanya ve Polonya’da gençler daha yüksek flourishing bildiriyor.

EN ZENGİN ÜLKELER GERİDE KALDI

Araştırmanın sürprizlerinden biri, flourishing seviyelerinin en yüksek olduğu ülkelerin ekonomik olarak en güçlü ülkeler olmaması.

Örneğin:

Endonezya 1. sırada

Filipinler 3. sırada

Nijerya 5. sırada

Oysa ABD ve İsveç gibi yüksek yaşam standardına sahip ülkeler flourishing sıralamasında orta sıralarda yer alıyor. Araştırmacılar, bu durumun “ekonomik kalkınma ile bireysel anlam, sosyal bağlılık ve karakter gelişimi arasında denge kurma” ihtiyacını gösterdiğini belirtiyor.

FLOURISHING KONTROL EDİLİR Mİ?

Araştırma, flourishing düzeyinin sadece kişisel tercihlere değil, yapısal koşullara da bağlı olduğunu vurguluyor.

Savaşlar, doğal afetler, ekonomik krizler gibi etkenler bireylerin kontrolü dışında. Bu yüzden araştırmacılar, “eğer bir birey mutsuzsa bu kişisel olabilir, ama bir toplumun büyük bölümü mutsuzsa bu yapısal bir sorundur” diyerek politika yapıcıların da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtiyor.