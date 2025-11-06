Enerji içeceğiyle alkol karışımı ölüm getirdi: 'Geçer' demeyin, ilk belirti çarpıntı ve tansiyon

İzmir’de 16 yaşındaki bir gencin enerji içeceğini alkolle karıştırarak yaşamını yitirmesi, tehlikeli karışımın sağlık üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getirdi. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, enerji içeceğiyle alkolün birlikte tüketilmesinin ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Aydın, “Bir sorun olduğuna dair ilk belirtiler genellikle kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesidir. Böyle bir durumda kişiler ‘geçer’ diyerek beklememeli, hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Bu erken müdahale hayat kurtarabilir” dedi.

“UYARICI VE BASTIRICI ETKİ KISIR DÖNGÜ YARATIYOR”

Enerji içeceklerinin yüksek miktarda kafein içerdiğini, alkolün ise sakinleştirici bir madde olduğunu belirten Aydın, bu iki etkinin bir arada alınmasının tehlikeyi artırdığını vurguladı:

“Enerji içeceği uyarıcı etkisiyle alkolün baskılayıcı etkisini maskelediği için kişi etkisini hissetmez ve hem enerji içeceğini hem de alkolü artırma eğilimine girer. Sonuçta vücuda alınan kafein ve alkol miktarı toksik seviyelere ulaşır.”

“İKİ KUTU ENERJİ İÇECEĞİ ALTI FİNCAN KAHVEYE DENK”

Enerji içeceklerindeki kafein oranının markalara göre değiştiğini belirten Aydın, “Bir kutuda 80 ila 300 miligram arasında kafein bulunabiliyor. İki kutu enerji içeceği, yaklaşık altı fincan Türk kahvesine denk geliyor. Bu da kalp ritmini bozabilecek düzeyde yüksek bir kafein miktarıdır” ifadelerini kullandı.

“KAHVEYLE BİRLİKTE İÇMEK DE RİSKLİ”

Prof. Dr. Aydın, yalnızca alkol değil, kahve gibi diğer kafeinli içeceklerle birlikte enerji içeceği tüketmenin de tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, “Bir yetişkin için 700 miligram kafein toksik etki yaratabilecek bir dozdur. Bu seviyeye ulaşmak kalp ritim bozukluklarına, tansiyon krizine ve hatta ölüme yol açabilir” uyarısında bulundu.

“KRONİK HASTALIĞI OLANLAR KESİNLİKLE KULLANMAMALI”

Kalp rahatsızlığı, genetik yatkınlık veya tansiyon gibi kronik hastalıkları olan kişilerin bu tür içeceklerden uzak durması gerektiğini belirten Aydın, “Kalp ve damar sistemini etkileyen ilaçlar kullananlar da enerji içeceği içmemelidir. Alkol, kafein ve ilaç etkileşimi ciddi sağlık riskleri yaratabilir” dedi.

Prof. Dr. Aydın, özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu tehlikeli alışkanlığa karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.