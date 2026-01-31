İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda adrese eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Enes Batur hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Peki, Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında, nereli? Enes Batur hakkında neden yakalama kararı çıkartıldı?

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin veya bilinen adıyla Enes Batur, 9 Nisan 1998'de Ankara'da doğdu.

ENES BATUR'UN HAYATI VE KARİYERİ

Batur, 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.

Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok aboneye sahip YouTuber'ı olarak bilinen Enes Batur, 9 Ekim 2025 tarihinde kendi isteğiyle YouTube kanalını kapatmıştır. Kapanmadan önce kanalın yaklaşık 16,4 milyon abonesi bulunmaktaydı. Ancak 29 Ekim 2025 tarihinde YouTube kanalını yeniden aktif hâle getirdi.

ENES BATUR HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, bu sabah çok sayıda ünlü isme şafak operasyonu düzenlendi. Birçok oyuncu ve sosyal medya fenomeni hakkında ise; yurt dışında bulundukları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı. Bu ünlülerden biri de Enes Batur oldu.