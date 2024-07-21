Engin Akyürek acı günü... Kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:07

Güncelleme: 21.07.2024 - 17:07

Türk dizi ve sinema dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Engin Akyürek acı haberle yıkıldı. 42 yaşındaki oyuncunun amcası Ömer Akyürek’in kızı Ezgi Başak Akyürek Okul’un aracı, bir tıra arkadan çarptı. 32 yaşındaki Okul kazada hayatını kaybetti.

Korkunç kazada Okul’un 7 aylık oğlu Baray Alp Okul da ağır yaralandı.