Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün acı günü: Annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü 59 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2024 - 16:04
Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün acı günü: Annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetti
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Başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, 59 yaşında hayatını kaybetti.

BİR SÜREDİR TEDAVİ ALTINDAYDI 

Öte yandan Özlem Akınözü'nün bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle tedavi altında olduğu ve son dönemde durumunun ağırlaştığı öğrenildi. 


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