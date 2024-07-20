Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün acı günü: Annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü 59 yaşında hayatını kaybetti.
Başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, 59 yaşında hayatını kaybetti.
BİR SÜREDİR TEDAVİ ALTINDAYDI
Öte yandan Özlem Akınözü'nün bir süredir yaşadığı hastalık nedeniyle tedavi altında olduğu ve son dönemde durumunun ağırlaştığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- Naci Görür'den açıklama geldi
- ATSO başkanı yaşamını yitirdi
- Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
- 'Çıkın oradan' dediğim söylendi, böyle bir şey yok
- Sıralama değişmedi!
- Araştırma şirketinden 3 farklı anket!
- Mahkemeden 'Demirtaş' kararı