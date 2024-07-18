Temel Karamollaoğlu'nun acı günü
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti. Parti tarafından yapılan açıklamaya göre Edibe Karamollaoğlu yarın Ankara'da toprağa verilecek.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi hayatını kaybetti.
Partiden yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhtereme anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz." denildi.
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