ABD Adalet Bakanlığı, üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınladı. Peki, Epstein adası nerede? Epstein adası haritadaki konumu

EPSTEIN ADASI NEREDE?

Little St. James olarak bilinen Epstein adası, Karayipler'de ABD Virjin Adaları'na bağlı St. Thomas kıyılarından yaklaşık 2 mil açıkta bulunuyordu. Yaklaşık 72 dönümlük bu ada, birkaç villadan oluşan kapalı ve izole bir yaşam alanı olarak dikkat çekiyordu.

Adanın ABD Virjin Adaları sınırları içinde yer alması, Epstein'a hem hukuki hem de lojistik açıdan önemli avantajlar sağladı. Bölge, ABD yasalarına tabi olmasına rağmen denetim mekanizmalarının sınırlı olduğu bir alan olarak değerlendiriliyordu.