Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesini kaybetti...

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi’nin annesi Nezahat Saatçi, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Annesinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Ercan Saatçi’yi yakın dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Nezahat Saatçi’nin cenazesi, 30 Temmuz Salı günü (bugün), öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla birlikte Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Sanat ve medya dünyasından birçok ismin cenazeye katılması bekleniyor. Sevenleri ve ailesi, Nezahat Saatçi’yi son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.