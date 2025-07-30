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Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesini kaybetti...

Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesini kaybetti...

30.07.2025 14:17:00
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Haber Merkezi
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Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesini kaybetti...

Şarkıcı ve besteci Ercan Saatçi’nin annesi Nezahat Saatçi, yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Nezahat Saatçi, bugün Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi’nin annesi Nezahat Saatçi, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Annesinin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Ercan Saatçi’yi yakın dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Nezahat Saatçi’nin cenazesi, 30 Temmuz Salı günü (bugün), öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla birlikte Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Sanat ve medya dünyasından birçok ismin cenazeye katılması bekleniyor. Sevenleri ve ailesi, Nezahat Saatçi’yi son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.

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