Eric Dane'nin ölüm nedeni belli oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Eric Dane, 19 Şubat 2026 tarihinde 53 yaşında yaşamını yitirerek sevenlerini yasa boğmuştu. Uzun süredir kamuoyunun merak ettiği ölüm nedenine dair resmi açıklamalar yapıldı. People tarafından paylaşılan ölüm belgesine göre, Dane’in hayatını kaybetme nedeni solunum yetmezliği olarak kayıtlara geçti. Bu durumun temelinde ise oyuncunun bir süredir mücadele ettiği, halk arasında Lou Gehrig hastalığı olarak bilinen Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) olduğu belirtildi.

10 AY ÖNCE DUYURMUŞTU

Eric Dane, ALS teşhisi aldığını ilk kez 2025 yılının Nisan ayında sosyal medya ve basın aracılığıyla duyurmuştu. Hastalığın zorlu sürecine rağmen setlerden kopmak istemeyen Dane, o dönem yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"ALS teşhisi konuldu. Bu yeni döneme adım atarken, sevgi dolu ailemin yanımda olmasından dolayı minnettarım. Çalışmaya devam edebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ve önümüzdeki hafta 'Euphoria' setine dönmeyi dört gözle bekliyorum."

"BU YOLCULUK ARTIK SADECE BENİMLE İLGİLİ DEĞİL"

Hastalık sürecinde farkındalık yaratmaya çalışan ünlü aktör, katıldığı bir panelde duygusal anlar yaşamıştı. Korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalmasına rağmen iyimserliğini koruyan Dane, "Böylesi bir durum karşısında bile neşeli kalabildiğim için şaşkınım. Yolculuğumu olabildiğince çok insanla paylaşmam gerektiğine inanıyorum; çünkü artık hayatımın sadece benimle ilgili olmadığını hissediyorum" diyerek mücadelesini milyonlara adamıştı.

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) Nedir?

Eric Dane’in ölümüyle yeniden gündeme gelen ALS, kasları uyaran motor sinirlerdeki hasara bağlı olarak gelişen ve ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden bir sinir sistemi hastalığıdır.

Nedeni: Kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin birleşimiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Etkisi: Beyin ve kaslar arasındaki bağlantıyı sağlayan üst ve alt motor nöronlarda harabiyet meydana gelir.

Sonuç: Kaslara sinir uyarısı gitmediği için istemli hareketler yapılamaz hale gelir; hastalık ilerleyen evrelerde solunum kaslarını da etkileyerek hayati risk oluşturur.