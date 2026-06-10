Erkek tipi kelliğe bin yıllık çözüm: Bilim insanları Boğumluca otunun sırrını çözdü!

Erkeklerin en büyük estetik ve sağlık sorunlarının başında gelen erkek tipi kellik (androgenetik alopesi) için modern tıp, yönünü bin yıllık geleneksel kaynaklara çevirdi. Saç foliküllerinin zamanla küçülmesine, saçların incelmesine ve büyümenin durmasına yol açan bu durum karşısında bilim dünyasından heyecan verici bir açıklama geldi. Araştırmacılar, geleneksel Çin tıbbında yüzyıllardır kullanılan Boğumluca otu kökünün kellik tedavisinde son derece etkili olabileceğini belirledi.

YAN ETKİSİ OLAN İLAÇLARA DOĞAL ALTERNATİF

Günümüzde kellik tedavisinde yaygın olarak kullanılan finasterid ve minoksidil gibi kimyasal ilaçlar bazı hastalarda olumlu sonuçlar verse de cinsel işlev bozukluğu, hormonal düzensizlikler ve kafa derisi tahrişi gibi ciddi yan etkileri nedeniyle herkes tarafından tercih edilemiyor.

Çincede "He Shou Wu" adıyla bilinen Boğumluca otunun kurutulmuş kökü ise saç büyümesini destekleyen birden fazla biyolojik mekanizmayı aynı anda harekete geçirerek, yan etkilerden çekinen kişilere güçlü ve güvenli bir alternatif sunuyor.

SAÇ DÖKEN HORMONU (DHT) KISKIVRAK YAKALIYOR

Laboratuvar araştırmaları, klinik raporlar ve tarihi bitkisel kayıtların birlikte incelendiği kapsamlı çalışmaya göre, bu mucizevi bitki kökü saç dökülmesinde başrolü oynayan dihidrotestosteron (DHT) hormonunun yıkıcı etkilerini azaltarak saç foliküllerini koruma altına alıyor. Bitkinin saç sağlığı üzerindeki çok yönlü etkileri ise şöyle sıralanıyor:

Hücre Ölümünü Engelliyor: Saç kökündeki folikül hücrelerinin erken dönemde ölmesini önlüyor.

Kan Dolaşımını Artırıyor: Kafa derisindeki mikro kan dolaşımını hızlandırarak saç köklerinin daha iyi beslenmesini sağlıyor.

Yeniden Büyüme Sinyali Veriyor: Hücre büyümesi, doku onarımı ve hücreler arası iletişimde görev alan biyolojik sinyalleri aktive ederek, uyuyan saç foliküllerinin yeniden büyüme evresine (anajen fazı) geçmesini tetikliyor.

"BU BİR FOLKLOR DEĞİL, FARMAKOLOJİDİR"

Araştırmanın yazarlarından Han Bixian, tarihi kaynaklarda yüzyıllar önce tarif edilen bitkisel etkilerin, günümüz modern saç biyolojisi ve laboratuvar verileriyle kusursuz bir biçimde örtüştüğünü vurguladı. Bixian, "Modern çalışmalar bunun bir halk efsanesi veya folklor değil, tamamen bilimsel bir farmakoloji olduğunu doğruluyor" ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: DOĞRU İŞLENMESİ ŞART

Bulgular, Boğumluca otunun yalnızca mevcut saç dökülmesini durdurmakla kalmayıp, saçın yeniden çıkmasını destekleyecek sağlıklı bir kafa derisi ekosistemi oluşturduğuna işaret ediyor. Doğru şekilde işlendiğinde bitkinin son derece olumlu ve güvenli bir profil sergilediğini belirten araştırmacılar, yine de kesin ve standartlaşmış sonuçlar için daha kapsamlı ve geniş katılımlı klinik çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çiziyor.



KAYNAK: Independent