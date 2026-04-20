Erkeklik baskısı Z kuşağını hapsetti: Kadınlardan itaat bekliyorlar

Dünyanın en ileri görüşlü ve modern nesli olarak kabul edilen Z kuşağı, toplumsal cinsiyet rolleri söz konusu olduğunda şaşırtıcı bir yol ayrımına girdi. Ipsos ve King's College London tarafından 29 ülkede gerçekleştirilen dev araştırma, genç erkekler ile kadınlar arasındaki ideolojik uçurumun hiç olmadığı kadar derinleştiğini gösteriyor.

GENÇ ERKEKLER, BÜYÜKBABALARINDAN DAHA MUHAFAZAKÂR

DW Türkçe'nin derlediği habere göre, araştırmanın en çarpıcı bulgusu, 1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağı erkeklerinin, 1946-1964 doğumlu "Baby Boomer" kuşağına kıyasla daha geleneksel görüşleri savunması oldu.

Z kuşağı erkeklerinin yüzde 31’i eşinin kocasına "her zaman itaat etmesi" gerektiğini savunurken, bu oran en yaşlı kuşakta sadece yüzde 13'te kalıyor.

Ayrıca genç erkeklerin üçte biri, ilişkilerde son sözün mutlaka erkekte olması gerektiğine inanıyor.

SOSYAL MEDYA VE "ALGORİTMA" KIŞKIRTMASI

Ipsos Almanya Direktörü Robert Grimm, bu durumu sosyal medya algoritmalarına bağlıyor. Andrew Tate gibi influencer'ların ve "tradwife" (geleneksel ev kadını) akımlarının dijital ekosistemde kutuplaşmayı ödüllendirdiğini belirten Grimm, keskin mesajların genç erkekleri daha uç ve geleneksel normlara ittiğini vurguluyor.

Z KUŞAĞI KADINLARI İLE BÜYÜK KOPUŞ

Aynı kuşak içindeki kadınlar ise tamamen farklı bir dünyada yaşıyor. Z kuşağı kadınlarının sadece yüzde 18'i itaat beklentisini desteklerken, özgürlük ve kariyer odaklı bir yaşamı benimsiyorlar. King's College London'daki Global Institute for Women's Leadership direktörü Heejung Chung, bu durumu "endişe verici" olarak nitelendirerek, gençlerin aslında toplumda karşılığı olmayan beklentilerle baskı altına alındığını ifade ediyor.

"SERT GÖRÜNMELİYİM" BASKISI

Araştırma, genç erkeklerin sadece kadınlar üzerinde değil, kendi üzerlerinde de yoğun bir "erkeklik baskısı" hissettiğini ortaya koyuyor:

Genç erkeklerin yüzde 43'ü fiziksel olarak sert görünmenin şart olduğunu düşünüyor.

Yüzde 21'i çocuk bakımına katılan erkekleri "daha az erkek" olarak görüyor.

Yüzde 30'u arkadaşlarına "Seni seviyorum" demeyi dahi reddediyor.

EŞİTLİK YOLCULUĞUNDA GERİ ADIM MI?

Küresel araştırmaya katılan Z kuşağı erkeklerinin yüzde 57'si, günümüzde erkeklerin ayrımcılığa uğradığını ve eşitlik için zaten yeterince şey yapıldığını savunuyor. Global Institute for Women's Leadership Başkanı Julia Gillard, bu eğilimlerin hafife alınmaması gerektiğini hatırlatarak, "Eşitlik herkesin yararına. Toplum olarak geriye gidiş baskısına direnmeli ve değişim hızını artırmalıyız" çağrısında bulunuyor.