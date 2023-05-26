Erken tanı ve doğru tedavi ile erken bunamanın önüne geçmek mümkün

Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 07:00

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gülşah Bademci, 40’lı yaşlardan itibaren görünen, idrar kaçırma, yürüme bozukluğu ve unutkanlık gibi semptomlara sahip olan Adams Hakim Sendromu ya da daha yaygın olan adıyla erken bunamanın önüne geçmenin cerrahi müdahaleler ve düzenli kontrol ile mümkün olduğunu belirtti.

Bademci, “Tedavi için en önemli nokta erken tanıdır. Eğer erken tanınırsa ve gerekli tedavi uygulanırsa sonuçları çok daha erken önlenebilmektedir. Tedavide cerrahi yöntemler kullanabiliriz. En çok uygulanan cerrahi yöntem, beyinde biriken sıvının karın boşluğuna aktarılmasıyla ilgili şant takılma ameliyatıdır. Ameliyattan sonra başarı oranlarımız yüzde 95 ile yüzde 99 arasındadır” dedi.

"ÖZEL TİP BUNAMA HASTALIĞIDIR"

Bademci, 40’lı 50’li yaşlarda görülmeye başlanan erken bunama için gerçekleştirilen ameliyattan sonraki başarı oranlarının %99’lara ulaştığını, düzenli kontrol ile hastalığın tekrarlamayacağını vurgulayarak, “Erken bunama ya da Adams Hakim Sendromu, özel tip bir bunama hastalığıdır. Daha çok unutkanlık, yürüme bozukluğu ve idrar kaçırma üçlemesiyle seyreder. Bu sendromun diğer bunama tiplerinden ayrılan en önemli özelliği erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor olmasıdır. Genellikle 40 ve 50’li yaşlarda başlar. Unutkanlıkla birlikte yürüme bozukluğu ve idrar kaçırmanın olması önemli belirtileridir. Bunama genellikle ileri yaş hastalığıdır. Özellikle alzheimer tipi bunamalar 70-80’li yaşlarda ortaya çıkar ancak bu özel tip bir sendrom olduğu için daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Bunun en önemli sebebi genetik yatkınlıktır. Yüzde 60-70 vakada sebep tam olarak bilinmemektedir. Ancak özellikle kafa travması, beyin enfeksiyonu veya beyin kanaması geçirmiş hastalarda bir süre sonra beyin sıvısının dolanımının bozulmasına bağlı olarak beyin şişmesi meydana gelmektedir. Tedavi için en önemli nokta erken tanıdır. Eğer erken tanınırsa ve gerekli tedavi uygulanırsa sonuçları çok daha erken önlenebilmektedir. Tedavide cerrahi yöntemler kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BEYİN ŞİŞMESİNE YOL AÇABİLİYOR"

Yapılan araştırmaların pandemi sürecinden sonra insanların unutkanlığıa meyil ettiğini ve doğal olarak Adams Hakim Sendromu’na sahip hasta sayısında artış gözlendiğini belirten Bademci, “Covid sonrasında unutkanlığın artmasıyla ilgili vakaların taranmasında beyin içi şişmesi dediğimiz vakalar bildirildi. Covid-19 sonuçta bir virüs enfeksiyonu ve beyinde bazı sıvı dolanımlarının etkilenmesiyle beyin şişmesine yol açabiliyor. Bununla birlikte unutkanlığa ve diğer septomların görülmesine yol açabilir. Pandemi sürecinin ardından erken bunama sendromunda artış olduğunu söylebiliriz” dedi.