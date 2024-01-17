Yayınlanma: 17.01.2024 - 11:04

Güncelleme: 17.01.2024 - 11:04

Forbes 2023'ün en zengin Türk insanlarını açıklarken listede kendine yer bulan Erman Ilıcak ismi merak konusu oldu. Peki, Erman Ilıcak kimdir? Forbes'in En zenginler listesinde yer alan Erman Ilıcak kaç yaşında, serveti ne kadar?

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak, 3 Ekim 1967 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanıdır. TED Ankara Koleji’nde orta ve lise öğrenimini 1985 yılında tamamladı. 1990 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümün’den mezun oldu. Viyana Ekonomi Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesi’nin düzenlediği MBA programından 2002 yılında diploma aldı.

ERMAN ILICAK'IN SERVETİ NE KADAR?

Erman Ilıcak Forbes Türkiye'nin 2019 yılında hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 3,8 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. Erman Ilıcak dünyanın en zenginleri listesinde ise 546. sırada yer alıyor. Erman Ilıcak aynı zamanda Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde 5. sırada yer aldı. 2020 forbes listesine göre dünyada en zengin 1000 kişi içinde yer alan iki Türkten biri oldu. Yine 2020'de Murat Ülker'den sonra Türkiye'nin en zengin ikinci kişisi oldu.