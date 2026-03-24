Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından Seda Sayan'dan açıklama: 'Zamanında çok beddua etmiştim...'

Yapımcı Erol Köse, dün Maslak’taki bir sitede 16’ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Köse’nin ölümünün ardından gözler, yıllar önce aralarında yaşanan polemikle gündeme gelen Seda Sayan’a çevrildi.

"ZAMANINDA ÇOK BEDDUA ETTİM..."

Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Seda Sayan, geçmişte yaşanan tartışmaları hatırlatarak, “Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…” ifadelerini kullandı.

İkili arasında geçmişte yaşanan gerilim, uzun süre kamuoyunun gündeminde yer almıştı. Köse’nin kendisine hakaret ettiğini öne süren Sayan, katıldığı bir televizyon programında sert sözler sarf etmişti. Sayan, o açıklamasında, “Benim 20 yaşındaki evladıma sen kimsin, sen onu üzebilir misin? Ben onun tırnağına taş değdirir miyim?” ifadelerini kullanmıştı.

Sayan’ın sözleri, Köse’nin yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.