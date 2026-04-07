Ersay Üner'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor. Son olarak bu sabah yeni bir dalga daha gerçekleşti. Çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Peki, Ersay Üner kimdir, kaç yaşında, nereli? Ersay Üner neden gözaltına alındı?

ERSAY ÜNER KİMDİR?

Ersay Üner, 7 Ekim 1978’de Konya’da doğdu. Üner, Türk pop müzik şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve bestecidir. Müzisyen bir babanın memur olarak çalıştığı düğün salonunda müzikle tanıştı.

2000’li yıllarda Demet Akalın için yazıp bestelediği şarkılarla tanındı. Kendi eserlerinin yanı sıra Nâlân, Ebru Gündeş, Ziynet Sali ve Sibel Tüzün gibi sanatçılara da şarkılar verdi.

ERSAY ÜNER’İN ŞARKILARI

Ersay Üner’in imza attığı şarkılar şunlardır:

Afedersin

Bebek

Herkes Hak Ettiği Gibi Yaşıyor

Mucize

Tatil

Unuttum

Nâlân – Gücüm Yetmez

Ebru Gündeş – Söyleyin

Kızıl Mavi

Ziynet Sali – Hava Hoş

Sibel Tüzün – Yaz Aşkı

ERSAY ÜNER'İN ÖZEL HAYATI

Ersay Üner, 2017 yılında uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Büşra Pekin ile evlilik kararı aldı ancak Kasım 2019'da ayrıldılar.

ERSAY ÜNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı. Operasyonda Simge Sağın, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve Bengü Erden gözaltına alındı.