Erzincan'da “Süper meyve" bahçesi kurdu: İlk hasadı başladı....

Yayınlanma: 04.09.2024 - 15:19

Güncelleme: 04.09.2024 - 15:19

Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'ne 3 yıl önce başvuran ve aldığı hibe desteğiyle Yaylabaşı Mahallesi'nde yer alan bahçesine 3 bin aronya fidanı diken Esra Cahyir Evrensel, Erzincan'da aronya yetiştiren ilk kadın girişimci olarak “ilk hasat” heyecanı yaşadı.

Yaşamını Ankara'da sürdüren ancak süper meyveyi memleketi Erzincan'da yetiştiren Evrensel, süper meyvenin faydalarını anlatarak, “Aronya süper meyve olarak anılan, içerisinde yüksek antioksidan değeri bulunan, A, B, C ve E vitamini olan, aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi minerallere sahip çok değerli bir bitki. O yüzden biz de aronyayı kendi memleketimizde yetiştirmeye çalıştık. Çok da güzel verim aldık. Şimdi ilk hasadını yapıyoruz. İnşallah bereketli olur.” dedi.

KANSER HASTALIĞINDAN BÖBREK YETMEZLİĞİNE HER DERDE DEVA!

Aronyanın faydalarının yeteri kadar bilinmediğini dile getiren Evrensel, süper meyvenin bağışıklığı yükselttiğini ve bu nedenle kanser hastalarının aronyayı çok fazla tükettiğini aktardı. Öte yandan aronyanın böbrek yetmezliği, göz rahatsızlığı, gıda rahatsızlıkları ve şeker hastalığı bakımından çok değerli bir bitki olduğunu kaydeden Evrensel, aronyanın gıda, ilaç sanayii ve kozmetik gibi birçok alanda da kullanıldığına dikkat çekti.

Erzincan ikliminin, aronya yetiştirmek için oldukça uygun olduğunu belirten Evrensel, aronyaların tamamen organik yetiştirildiğini vurguladı. Evrensel, “Aronya zaten ilaç sanayinde kullanılıyor. Bu nedenle üretiminde kimyasalı hiçbir şekilde önermiyoruz. Bugün ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Rekolte beklediğimizden yüksek geldi. Aronyayı satışa hazırız.” dedi.